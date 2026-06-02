España bate récord con 26,6 millones de turistas hasta abril y un gasto de 36.703 millones

Los detalles España recibió 26,6 millones de turistas internacionales entre enero y abril, un 3,4% más que un año antes. Solo en abril llegaron 9,05 millones de visitantes, el mejor dato para ese mes en la serie histórica del INE.

El turismo en España sigue mostrando una notable capacidad de crecimiento, desafiando previsiones. En los primeros cuatro meses del año, España recibió 26,6 millones de turistas internacionales, un 3,4% más que en el mismo periodo de 2025, con un gasto de 36.703 millones de euros, un 6,7% más, según el INE. Este crecimiento se debe más al aumento del gasto que al número de visitantes. En abril, España acogió a 9,05 millones de turistas, un 5,2% más, con un gasto récord de 11.686 millones de euros. Reino Unido sigue siendo el principal mercado, aunque Francia y Alemania muestran signos de agotamiento. Otros mercados como Italia e Irlanda presentan un crecimiento más dinámico. El gasto medio por visitante subió a 1.291 euros, con un gasto diario de 189 euros. El alojamiento hotelero sigue predominando, pero el alquiler vacacional crece significativamente. Cataluña lidera como destino, seguida de Andalucía y Baleares. Madrid destaca por el crecimiento en el gasto turístico, consolidándose como un destino de alto valor añadido.

España volvió a batir récords turísticos en el arranque del año. El país recibió 26,6 millones de turistas internacionales entre enero y abril, un 3,4% más que en el mismo periodo de 2025, mientras que el gasto alcanzó los 36.703 millones de euros, un 6,7% más, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La lectura de las cifras confirma una tendencia que se ha consolidado tras la pandemia: el crecimiento del turismo ya no se sustenta únicamente en la llegada de más visitantes, sino en una mayor capacidad de gasto. Mientras las entradas avanzan a un ritmo moderado, el desembolso crece prácticamente al doble de velocidad.

Abril, impulsado por el efecto calendario de la Semana Santa, volvió a reflejar esa dinámica. España recibió 9,05 millones de turistas extranjeros, un 5,2% más que un año antes, que realizaron un gasto de 11.686 millones de euros, un 7,4% superior. Nunca antes se habían registrado cifras tan elevadas para un mes de abril en la serie histórica del INE.

Reino Unido mantiene el liderazgo

Reino Unido continúa siendo el principal sostén de la demanda internacional. Cerca de 4,9 millones de británicos visitaron España entre enero y abril, un 2,5% más que el año pasado. Francia y Alemania completan el podio, aunque ambos mercados muestran síntomas de agotamiento. Los turistas franceses retrocedieron un 1,8% y los alemanes un 2,8%, una evolución que el sector sigue con atención dada la importancia estratégica de ambos países para el turismo español.

Frente a esa desaceleración, otros mercados mantienen una evolución más dinámica. Italia elevó sus llegadas un 7,3% e Irlanda destacó con un crecimiento del 10%, el mayor entre los principales emisores.

Las diferencias también se observan en el gasto. Los visitantes británicos concentraron el 15,1% de todo el desembolso realizado en España durante el primer cuatrimestre, seguidos por los alemanes (12,2%) y los franceses (7,6%). Sin embargo, mientras el gasto de los turistas franceses aumentó un notable 12,7% y el de los británicos un 4,7%, el de los alemanes cayó un 8,7%, en línea con la menor llegada de viajeros procedentes de ese país.

El gasto crece por encima de las llegadas

La rentabilidad del turismo continúa mejorando. El gasto medio por visitante alcanzó los 1.291 euros, un 2,1% más que hace un año, mientras que el gasto diario se situó en 189 euros, tras aumentar un 1,4%. Son incrementos moderados, pero suficientes para sostener el crecimiento de los ingresos turísticos por encima del avance de las llegadas.

El alojamiento hotelero sigue concentrando la mayor parte de la actividad, aunque la vivienda turística continúa ganando terreno. El número de turistas que optó por alojamientos de mercado creció un 4,2%, impulsado especialmente por el alquiler vacacional, que se disparó un 12,1%. Los hoteles, por su parte, registraron un incremento más contenido, del 3,2%.

La estancia más habitual volvió a situarse entre cuatro y siete noches, elegida por más de 4,6 millones de visitantes. Además, ocho de cada diez euros gastados por los turistas correspondieron a viajes de ocio, lo que confirma que la demanda vacacional sigue siendo el gran motor del sector.

Cataluña lidera las llegadas y el gasto

Por territorios, Cataluña volvió a liderar la clasificación de destinos al captar el 20,8% de las llegadas internacionales en abril, seguida de Andalucía (16,5%) y Baleares (15,2%). La comunidad catalana también encabezó el gasto turístico, con el 19% del total, por delante de Andalucía y de la Comunidad de Madrid.

Precisamente Madrid volvió a destacar por la intensidad del gasto. El desembolso de los turistas internacionales aumentó un 15,5% en la región, muy por encima de la media nacional, consolidando una tendencia que sitúa a la capital como uno de los destinos urbanos con mayor capacidad de atracción para el turismo de alto valor añadido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido