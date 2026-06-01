Hacienda iniciará "de manera inmediata" reuniones bilaterales con las comunidades para abordar la reforma de la financiación

¿Por qué es importante? La intención es que el nuevo modelo pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027 y, para ello, las reuniones podrán ser presenciales o por videoconferencia en función de la disponibilidad o preferencia de las comunidades autónomas.

El Ministerio de Hacienda ha anunciado el inicio de reuniones bilaterales con todas las comunidades autónomas, excepto País Vasco y Navarra, para reformar la financiación autonómica. Estas reuniones, dirigidas por el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, se realizarán de manera presencial o virtual según la preferencia de cada comunidad. El objetivo es que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027. Además, el ministro de Hacienda, Arcadi España, convocará un Consejo de Política Fiscal y Financiera como paso previo a la aprobación del sistema por el Consejo de Ministros. Se busca que la reforma, que incorpora nuevos criterios de reparto y mejoras metodológicas, sea aprobada antes de fin de año. El nuevo modelo incluye un Fondo Climático y permitirá a las comunidades recibir la recaudación del IVA de las pymes, garantizando el statu quo y fortaleciendo la solidaridad interterritorial.

El Ministerio de Hacienda iniciará reuniones bilaterales "de manera inmediata" con todas las comunidades autónomas para abordar la reforma de la financiación autonómica, con la intención de que el nuevo modelo pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027. Hacienda ha remitido este lunes cartas a las consejerías de Hacienda de Ceuta y Melilla y de todas las autonomías de régimen común, ya que País Vasco y Navarra quedan excluidas por su régimen foral, para fijar las fechas de estos encuentros.

El encargado de encontrarse con los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas será el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. Las reuniones podrán ser presenciales o por videoconferencia en función de la disponibilidad o preferencia de las comunidades autónomas, según ha informado Servimedia.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Arcadi España, tiene previsto convocar "próximamente" un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Este sería el paso previo a la aprobación del nuevo sistema de financiación por parte del Consejo de Ministros. Con el visto bueno del Gobierno, se iniciaría el trámite parlamentario con el objetivo de que la reforma se apruebe antes de que finalice el año. No obstante, se llevará al Congreso como una Ley Orgánica, para lo que se necesitará la mayoría absoluta de la Cámara.

Reuniones bilaterales

El compromiso de reunirse de forma bilateral con las comunidades autónomas fue adquirido en el último CPFF, celebrado a mediados de enero, con María Jesús Montero al frente del Ministerio. La exministra de Hacienda presentó entonces a los consejeros una reforma del sistema que permitiría elevar en 20.975 millones de euros los recursos de las comunidades de régimen común.

Montero se encontró con el rechazo de todas las regiones, incluidas las del PSOE, y solo contó con la aprobación de Cataluña. Hacienda recordó que el nuevo modelo de financiación autonómica incorpora nuevos criterios de reparto y mejoras metodológicas. En este sentido, se incluye una nueva propuesta de población ajustada que contempla nuevas variables e incorpora una estratificación más precisa de los grupos de población.

También se incrementa la capacidad tributaria, que eleva la autonomía y la corresponsabilidad fiscal y refuerza el principio de suficiencia, y se amplía, refuerza y garantiza la solidaridad interterritorial a través de un mecanismo de nivelación horizontal equitativo, objetivo y transparente. Asimismo, la nivelación vertical quedará garantizada con una aportación adicional de la Administración central que permitirá reforzar la financiación en sanidad y educación pública y en políticas sociales.

Por otro lado, las comunidades podrán recibir la recaudación del IVA generado por las pymes en sus territorios. No obstante, las que lo soliciten deberán aplicarlo durante los próximos cinco años. El nuevo modelo también incluye un Fondo Climático, pensado para que las comunidades autónomas estén preparadas para las adversidades meteorológicas. Hacienda insistió en que el futuro modelo de financiación garantiza el statu quo y crea un mecanismo dirigido a las comunidades autónomas que se sitúan por debajo de la media en recursos per cápita.

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