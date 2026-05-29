La AIRef confirma el cumplimiento de la regla de gasto de las pensiones pero advierte que no garantiza la sostenibilidad del sistema

Las cifras La institución estima que el gasto en pensiones neto se situará en el 13% del PIB entre 2022 y 2050, tres décimas por debajo del umbral previsto por el Gobierno.

La AIReF ha confirmado el cumplimiento de la regla de gasto de pensiones, pero advierte que no garantiza la sostenibilidad del sistema, según su estudio de 2025. La presidenta, Inés Olóndriz, destacó que los cambios estructurales son difíciles de lograr en un año. El gasto en pensiones se mantendrá en el 13% del PIB entre 2022 y 2050, por debajo del 13,3% previsto. Aunque hay una mejora respecto al informe anterior, se estima que la deuda alcanzará el 123% del PIB en 2050 debido al envejecimiento poblacional. La AIReF critica la regla de gasto por su diseño inadecuado y visión parcial.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha constatado el cumplimiento de la regla de gasto de pensiones, pero ha vuelto a advertir, como en años anteriores, que no garantiza la sostenibilidad del sistema, lo que ratifica las conclusiones de su estudio de 2025.

La presidenta de AIReF, Inés Olóndriz, ha señalado este viernes en la rueda de prensa de presentación del estudio que "no debería sorprender" que no haya cambios, ya que se trata de un análisis de algo estructural a largo plazo, por lo que es "difícil" que en un año "cambien tanto las cosas".

En este sentido, el estudio de este año concluye que la regla de gasto de pensiones pactada con Bruselas vuelve a cumplirse formalmente y que el gasto en pensiones neto de medidas de ingresos se situará en el 13% del PIB promedio entre 2022 y 2050, tres décimas por debajo del umbral del 13,3% previsto en el real decreto-ley aprobado por el Gobierno.

Las previsiones de la AIReF suponen una mejora de casi dos décimas con respecto a su informe del año anterior, que preveía un gasto del 13,2%, y viene explicado por una mayor estimación del impacto de las medidas de ingresos para fortalecer el sistema.

En concreto, el gasto bruto público en pensiones se mantiene en el 14,6% del PIB promedio en el periodo 2022-2050, tras incorporar los datos observados de PIB y gasto en pensiones de 2024 y 2025, mientras que las medidas de ingresos se revisan al alza y se sitúan en el 1,6% del PIB en promedio entre 2022 y 2050.

Impacto de la regularización de migrantes

La AIReF mantiene su estimación del impacto de las medidas del informe anterior, salvo en el caso de la reforma de las cotizaciones de trabajadores autónomos, que ahora se estima con los datos reales de los rendimientos declarados en 2023 y 2024 frente a las estimaciones del año anterior. En cuanto a la regularización de inmigrantes, la autoridad estima un impacto "prácticamente nulo" a largo plazo.

Este estudio se realiza en cumplimiento del mandato adicional solicitado por el Gobierno a la AIReF para actualizar el análisis ya realizado de 2025, incorporando los datos macroeconómicos más recientes y la información disponible sobre los ingresos.

La AIReF también mantiene las conclusiones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo recogidas en el informe de 2025. Así, subraya que el cumplimiento formal de la regla no implica que desaparezcan las tensiones sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.

De esta forma, en un escenario de políticas constantes, la deuda iniciaría una trayectoria ascendente a largo plazo, impulsada por el envejecimiento de la población, "agravado por la situación de vulnerabilidad de las finanzas públicas".

Falta de sostenibilidad

Así, tras actualizar las previsiones demográficas, macroeconómicas y fiscales, este escenario lleva la deuda a un 123% del PIB en 2050.

Olóndriz ha recalcado que esta estimación de crecimiento de deuda "es un poquito menos" de lo que se veía el año anterior, pero que "la tendencia se mantiene" por el envejecimiento de la población, un proceso que "va a presionar el gasto público en distintos elementos", "principalmente en pensiones", pero también en sanidad o cuidados.

En este punto, la AIReF estima que el gasto en sanidad aumentará hasta alcanzar el 7,9% en 2050, mientras que el gasto en cuidados de larga duración seguirá una senda creciente del gasto en cuidados de larga duración hasta el 1,6% del PIB.

Por contra, el gasto en educación se reduciría siete décimas del PIB entre 2025 y 2050, hasta situarse en el 3,3% del PIB.

Estas nuevas proyecciones incorporan una población más elevada por efecto de la inmigración, una tasa de fecundidad inferior y una "ligera mejora" del crecimiento potencial. Sin embargo, el envejecimiento de la población seguirá presionando el gasto público, sobre todo en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración.

Una regla de gasto "no adecuada"

Olóndriz también ha recordado que, como ya ha manifestado la AIReF anteriormente, la regla de gasto "no es adecuada y tiene problemas de diseño". En primer lugar, considera que la regla parte de una "visión parcial" de la sostenibilidad que se limita al gasto en pensiones en nivel sobre el PIB y a una definición "imprecisa" de medidas de ingresos.

Por tanto, las referencias de la regla no guardan relación con la sostenibilidad de las cuentas públicas y, por eso, su cumplimiento es compatible con un aumento de la deuda pública.