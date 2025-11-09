Entra en vigor la nueva regulación del empleo en el hogar: más derechos y seguridad

A partir del 14 de noviembre entran en vigor las nuevas normas para el trabajo en el hogar. La medida busca mejorar la seguridad y los derechos laborales de un sector con alta precariedad, formado en su mayoría por mujeres mayores y extranjeras.

El próximo viernes 14 de noviembre entrarán en vigor las nuevas normas para el trabajo en el hogar. ¿El objetivo? Equiparar derechos y mejorar la seguridad laboral en un sector históricamente castigado.

Según los datos oficiales, en España hay 348.000 empleadores registrados y unos 115.000 sin dar de alta. Además, el 80% de las personas trabajadoras, en su mayoría mujeres, tienen más de 40 años y el 70% son de origen extranjero. La banda salarial media se sitúa en torno a los 1.010 euros mensuales.

A partir de esa fecha, el empleador pasará a ser el responsable directo del cumplimiento de las normas de seguridad. Deberá realizar una evaluación de riesgos laborales a través de la aplicación gratuita del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

En este cuestionario se preguntará por aspectos como el uso de productos de limpieza, posibles cortes o quemaduras, riesgos eléctricos, sobreesfuerzos, posturas forzadas, resbalones y caídas.

En caso de incumplimiento, los empleadores podrán enfrentarse a sanciones económicas e incluso a responsabilidad civil o penal en caso de accidente del trabajador o trabajadora.

Con estas nuevas normas, el Gobierno busca reconocer el valor del trabajo doméstico y garantizar unas condiciones más seguras y justas para quienes lo desempeñan.

