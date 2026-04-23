"Hay muchas personas que tenemos talento y venimos a aportar a un país": una migrante en proceso de regularización habla con Andrea Ropero

"Nosotros no venimos a quitar el trabajo a nadie, porque para todos hay oportunidades", señala Mildred, una migrante en proceso de regularización, a Andrea Ropero, en este reportaje para El Intermedio.

Andrea Ropero se desplaza hasta una oficina de la Seguridad Social donde se está tramitando la nueva regularización extraordinaria de personas migrantes, con el objetivo de conocer de cerca la realidad de quienes podrían ver su vida transformada gracias a esta medida.

En el caso de Mildred, lleva seis meses en España y explica que ha tenido dificultades para encontrar vivienda. "Actualmente pago 670 euros por una habitación y no trabajo", confiesa.

Preguntada sobre si la regularización supone una esperanza o una puerta de acceso a nuevas oportunidades, afirma que sería una vía para poder trabajar y vivir de forma independiente. "Tener una vida tranquila, como se merece cualquier ser humano. Porque cuando no cotizas, es como si no existieras: no tienes nómina, no puedes comprar, no te alquilan en ningún sitio y, obviamente, no puedes trabajar", lamenta.

"Hay muchas personas que tenemos talento y venimos a aportar a un país. Nosotros no venimos a quitar el trabajo a nadie, porque para todos hay oportunidades. En el mundo hay miles de personas y todos tenemos las mismas oportunidades", señala la joven.