Vender joyas de oro es más rentable que nunca: "Una pulsera de oro ya cuesta lo mismo que un collar de diamantes y esmeraldas"

En Más Vale Tarde analizamos la nueva moda de la compra y venta de oro en España. Su precio ha subido a niveles nunca antes registrados: 4.000 dólares la onza de oro.

El oro es, más que nunca, un valor seguro. Su precio ha subido de forma espectacular, alcanzando un récord histórico: 4.000 dólares la onza de oro.

Es decir, 31 gramos de oro, que tiene el tamaño de un dedo de la mano, nos cuestan 110 euros. "Entonces, por una alianza te pueden dar unos 600 euros", calcula con mucho asombro Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde. Porque este jueves han tenido en el plató una de estas codiciadas onzas de oro.

¿Por qué? Pues porque MVT ha visitado diferentes joyerías, tiendas de compra y venta de oro y ha consultado a expertos para entender el porqué de esta subida astronómica del oro. De hecho, el lingote que hemos podido ver en primera persona, hace solo un año costaba 10 gramos 800 euros. Ahora, tiene un valor de 1.100 euros.

Por ello, nos preguntamos: ¿se está disparando la venta de joyas personales? Según nos han contado los joyeros, sí. Las piezas familiares que antes nos traían recuerdos, ahora nos pueden dar una gran rentabilidad. "El precio del oro actual hace que la gente esté más dispuesta". Y es que, por una pulsera maciza de oro se pueden llegar a dar 8.000 euros. "Lo mismo que un collar de oro blanco, diamantes y esmeraldas", asegura un joyero.

"Es el momento de vender tres anillos que ya no los quiero y no me los pongo", dice una clienta en una tienda de compra de oro al peso. "Son regalos de un ex y me voy a gastar el dinero en cosas mejores", nos reconoce. Al final, consigue unos 1.100 euros por las tres piezas. "Es un dineral", celebra.

Lo que más se vende son joyas de nuestros abuelos, padres... porque "antes es el bocadillo que el anillo".

