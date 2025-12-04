Pánico entre los inquilinos por la renovación de más de 630.000 contratos de alquiler en 2026

¿Por qué es importante? Los contratos que se firmaron en pandemia tienen mensualidades más bajas, pero en 2026 se tienen que renovar más de medio millón de esos acuerdos y los propietarios van a tener libertad absoluta para fijar el precio que consideren.

En 2026, España enfrentará el vencimiento de 632.369 contratos de alquiler, muchos de los cuales fueron firmados durante la pandemia con precios bajos y actualizados solo conforme al IPC. La finalización de estos contratos ha generado pánico entre los inquilinos por el riesgo de grandes aumentos en el alquiler. Un ejemplo es Sergi, quien renovó su contrato en Barcelona y ahora paga un 20% más. Los propietarios tendrán libertad para fijar nuevos precios, lo que ha llevado a Sumar a pedir al PSOE que prorrogue automáticamente estos contratos para evitar subidas superiores al 30%. Esta situación, denominada 'La gran renovación de alquileres', afectará a más de 1,6 millones de personas.

Es el caso de Sergi. Él firmó su alquiler en Barcelona en 2020 y lo ha tenido que renovar este año. Hasta ahora, pagaba alrededor de 1.000 euros al mes por la casa. Ahora, abona 240 euros más mensualmente, lo que supone una subida de más del 20% de un contrato a otro.

Ahora bien, él se da con un canto en los dientes de que haya podido seguir en el mismo piso: "Tenía el miedo de no poder pagar en el que estaba, tener que irme y no encontrar otro". Porque los propietarios, en estas renovaciones, van a tener libertad absoluta para fijar el precio que consideren.

Por ello, desde Sumar piden al PSOE prorrogar automáticamente esos contratos para evitar subidas superiores al 30 % el año que viene. "Hay que pinchar la burbuja del alquiler y nadie podría entender que no intervengamos para proteger a 1,6 millones de personas", afirmaba esta mañana Pablo Bustinduy, ministro de Consumo.

Ellos lo llaman 'La gran renovación de alquileres', esa que afectará el año que viene a más de un millón y medio de personas.

