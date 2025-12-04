Ahora

Pánico entre los inquilinos por la renovación de más de 630.000 contratos de alquiler en 2026

¿Por qué es importante? Los contratos que se firmaron en pandemia tienen mensualidades más bajas, pero en 2026 se tienen que renovar más de medio millón de esos acuerdos y los propietarios van a tener libertad absoluta para fijar el precio que consideren.

En 2026 vencen 632.369 contratos de alquiler en España. Contratos que tienen precios bajos, ya que se firmaron en pandemia, y cuya actualización, en muchos caos, ha sido solo conforme al IPC. Pero ahora que termina su vigencia, el riesgo de un gran aumento del alquiler está provocando el pánico entre los inquilinos.

Es el caso de Sergi. Él firmó su alquiler en Barcelona en 2020 y lo ha tenido que renovar este año. Hasta ahora, pagaba alrededor de 1.000 euros al mes por la casa. Ahora, abona 240 euros más mensualmente, lo que supone una subida de más del 20% de un contrato a otro.

Ahora bien, él se da con un canto en los dientes de que haya podido seguir en el mismo piso: "Tenía el miedo de no poder pagar en el que estaba, tener que irme y no encontrar otro". Porque los propietarios, en estas renovaciones, van a tener libertad absoluta para fijar el precio que consideren.

Por ello, desde Sumar piden al PSOE prorrogar automáticamente esos contratos para evitar subidas superiores al 30 % el año que viene. "Hay que pinchar la burbuja del alquiler y nadie podría entender que no intervengamos para proteger a 1,6 millones de personas", afirmaba esta mañana Pablo Bustinduy, ministro de Consumo.

Ellos lo llaman 'La gran renovación de alquileres', esa que afectará el año que viene a más de un millón y medio de personas.

