Cristina Pardo al ver el lingote que tiene Christian Calcerrada: "No puedes ir solo con esto por laSexta"

El periodista lleva varios lingotes de oro de diferentes tamaños. Uno de estos lingotes pesa 10 gramos y, dado el precio actual de este metal precioso, su precio ha pasado, en solo un año, de 800 euros a 1.100.

El oro está muy fuerte en el mercado. Su precio ha alcanzado un precio de récord convirtiéndose en un valor seguro. "Estamos hablando de 4.000 dólares la onza", comenta Christian Calcerrada.

Este metal precioso se puede adquirir en forma de lingotes de diferentes tamaños. "Mira que fino", comenta Cristina, al ver una de estas presentaciones. "A ver si se te va a quedar algo entre las uñas y luego lo vendemos", le dice Iñaki López. "Luego me las como", responde Cristina, entre risas.

"Lo que hemos traído está como para perderlo", añade Calcerrada. El periodista indica que una onza son 31 gramos, "es decir, que el oro está a 110 euros el gramo". Christian expone que esto quizá ha podido provocar que muchas personas se planteen vender sus joyas de oro.

Calcerrada muestra un lingote que pesa 10 gramos y que hace un año costaba 800 euros. Es decir, que al precio actual alcanza un "Tú no puedes ir solo por los pasillos con esto ahora", le dice Cristina, "te van a pegar un estacazo y te quedas sin el lingote".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.