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En Finlandia, el más caro

Los precios de los carburantes en la UE, al alza: España es uno de los países donde el combustible es más accesible

Mientras tanto... En estos momentos, Finlandia es el país que tiene el diésel más caro, al rondar los 2,5 euros el litro. Y en gasolina, Dinamarca gana por goleada al rozar casi los tres euros el litro.

Imagen de archivo de un surtidor de gasolina
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Los precios medios de carburantes en la Unión Europea siguen al alza y rondan los dos euros el litro. La tensión geopolítica causada por la guerra de Irán y los problemas en el estrecho de Ormuz no dejan de hacer mella en un bien que ya se está convirtiendo en un lujo.

En estos momentos, Finlandia es el país que tiene el diésel más caro, al rondar los 2,5 euros el litro. Y en gasolina, Dinamarca gana por goleada al rozar casi los tres euros el litro.

En el otro extremo está Malta, que es el país europeo donde tanto el diésel como la gasolina están más baratos, con alrededor de 1,5 euros el litro.

En el caso de España, también está entre los países europeos donde el combustible resulta más accesible. Gracias al descuento de 20 céntimos el litro que vence a finales de septiembre, el precio del diésel ha caído en nuestro país a su nivel más bajo en dos meses.

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