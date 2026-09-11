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Su precio, disparado

El frío, a la vuelta de la esquina con las reservas de gas al 65%: "Podríamos llegar a superar los 100 euros el megavatio"

¿Por qué es importante? El mercado no confía en que el conflicto en Ormuz se resuelva este año. Y eso, sumado al veto de la UE al gas ruso, ha provocado que su precio se haya disparado hasta los 80 euros por megavatio, algo que no se veía desde 2022.

Medidas ahorro energético: a qué temperatura hay que poner la calefacción si hace frío

Faltan menos de dos semanas para la llegada del otoño y para que empecemos a pensar poco a poco en el gesto de poner la calefacción. Sin embargo, en la Unión Europea no estamos tan preparados como deberíamos. Las reservas de gas apenas llegan al 65%. Así, necesitamos mucho más, pero cada vez lo tenemos más complicado.

En este sentido, Antonio Aceituno, CEO de 'Tempos Energía', señala que "el mercado ha sido paciente y ha esperado hasta que no ha tenido más remedio que poner un precio encima de la mesa para los pocos barcos que hay".

El mercado ha perdido la esperanza de que el conflicto en el estrecho de Ormuz se solucione este año. Y a esto hay que sumar ahora el veto de la Unión Europea al gas ruso. El resultado de todo ello es que el precio se ha disparado y ronda los 80 euros por megavatio, algo que no se veía desde 2022.

"Si tenemos un invierno más frío, seguramente los 80 euros megavatio que estamos viendo hoy puedan parecer un chiste y podemos tener precios de gas bastante por encima de los 100 euros megavatio", advierte al respecto Carlos Martín, cofundador de 'Enerjoin', a lo que Aceituno añade que "Por cada euro que crece el gas, los precios de la electricidad crecen 2,5". Y es que si el gas sigue subiendo, nos espera un invierno 'calentito, nótese la ironía.

Giro en la Guerra de Oriente Próximo

Mientras, a Estados Unidos se le está complicando aún más la guerra de Oriente Medio. Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, están avanzando en su conquista del litoral yemení y han tomado una isla del Mar Rojo, la Isla de Mayun, un territorio muy pequeñito de 14 kilómetros cuadrados que es fundamental para controlar el Estrecho de Bab el-Mandeb. Este control del estrecho se suma al bloqueo de Ormuz. y ambos son vitales para el comercio internacional.

De esta forma, el plan 'B' de Estados Unidos y de los países productores para sacar crudo evitando Ormuz ahora mismo está en serio peligro. Y esto sumado a que la producción del petróleo de Arabia Saudí está bajo mínimos, está provocando que el precio del barril de Brent esté otra vez por encima de los 100 dólares.

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