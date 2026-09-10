La subida de tipos del BCE al 2,5% se suma al aumento del precio del crudo por la tensión en Oriente Medio para resentir a la bolsa española que pierde un 0,18%

Las consecuencias La guerra entre Estados Unidos (EEUU) e Irán no da tregua y el impacto en nuestros bolsillos aumenta en distintos frentes.

La guerra entre Estados Unidos (EEUU) e Irán no da tregua y el impacto en nuestros bolsillos aumenta. Eso deja el precio del barril de Brent, de nuevo, en máximos en torno a los 107 dólares. Unas subidas que han obligado al Banco Central Europeo (BCE) a subir los tipos de interés al 2,5% por segunda vez este año. A su vez, todo ello ha hecho resentirse a la bolsa española, que este jueves ha bajado un 0,18%.

De esta manera, con el principal índice del parqué nacional, el Ibex35, ha perdido 35,5 puntos, terminando la sesión bursátil en 19.659,8 puntos, y así, alejándose del nivel de los 19.700 puntos. En lo que va de año, se revaloriza un 13,59 por ciento.

Se trata de la cuarta sesión consecutiva que el selectivo español ha firmado a la baja, después de que el BCE haya elevado los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2,5%, por el repunte de las presiones inflacionistas derivado del conflicto en Oriente Medio.

Tal y como se avanzaba sobre estas líneas, otro de los focos de interés para los inversores ha sido la escalada en el precio del crudo, con el Brent de referencia europea un 4,46% más caro al cierre de los mercados de renta variable en el Viejo Continente. Un nivel que no se veía desde mayo, mientras que el crudo intermedio de Texas (WTI), de EEUU, en 100,32 dólares por barril (4,53%).

La subida del petróleo responde a los nuevos ataques de Washington, en los que ha hundido varios petroleros iraníes; y a la consecuente respuesta de Teherán, con otras ofensivas contra embarcaciones y objetivos estadounidenses. El analista de XTB, Adrián Hostaled, ha señalado que la escalada de los ataques en Oriente Medio "ha incrementado el temor a que se produzcan interrupciones significativas y prolongadas en el suministro mundial de crudo".

"En caso de que estas alteraciones se mantengan y el estrecho de Ormuz permanezca cerrado, el barril de Brent podría alcanzar los 120 dólares", ha advertido el experto.

Unas tensiones que llegan a los bolsillos de todos mediante el precio de la gasolina, entre otras cuestiones. En este sentido, hay gasolineras como una de Santiago de Compostela en la que el litro ya supera los dos euros . Eso sí, hay hasta 214 en todo el país con precios similares. Y es la bajada de las ayudas de diez a cinco céntimos, no compensa las subidas de las últimas tres semanas.

Bolsas europeas

Las principales plazas europeas han seguido la estela del Ibex35, y han cerrado con caídas generalizadas. Fráncfort ha perdido el 0,84%; el índice Euro Stoxx 50, el 0,67%; Londres, el 0,57%; París, el 0,49%; y Milán, el 0,13%. Asimismo, Wall Street abría con pérdidas, que parecen mantenerse, pus al cierre de las bolsas europeas, sus tres principales índices mantenían la tendencia negativa. Por su parte, el Dow Jones bajaba el 0,55%; el Nasdaq, el 0,48%; y el S&P 500, el 0,45%.

En el contexto de repunte de las presiones inflacionistas, los inversores esperan conocer el IPC estadounidense del mes de agosto, que se divulgará este viernes y podría determinar el rumbo de la reunión de la Reserva Federal estadounidense de la próxima semana.

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