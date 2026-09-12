Trabajadores de Airbus claman por una "negociación real" en Madrid: "El preacuerdo se queda a medio camino"

El contexto La Confederación General del Trabajo (CGT) ha sido la que ha convocado la marcha, apoyada por el sindicato ÚTIL, una movilización que ambas organizaciones han mantenido pese a la pausa de la huelga indefinida y al preacuerdo alcanzado entre la compañía y varios sindicatos.

Los trabajadores de Airbus se manifestaron en Madrid para expresar su desacuerdo con el preacuerdo alcanzado con la compañía y exigir una negociación que contemple la recuperación del poder adquisitivo ligado al IPC real. La marcha, convocada por CGT y apoyada por ÚTIL, se realizó pese a la pausa de la huelga indefinida y al preacuerdo con varios sindicatos. Los representantes sindicales criticaron que el acuerdo deja "muchas cosas en el aire" y no incluye la participación de todas las organizaciones sindicales. Además, señalaron que aspectos como el "efecto abril" perjudican las condiciones salariales. UGT no participó en la marcha, manteniendo una postura neutral. El preacuerdo será sometido a referéndum entre la plantilla de Airbus en España.

Los trabajadores de Airbus se han concentrado este sábado en Madrid para mostrar su desacuerdo con el preacuerdo alcanzado con la compañía y reclamar una negociación "real" que permita concretar, entre otras cuestiones, la recuperación del poder adquisitivo vinculada al IPC real.

Durante la marcha desde la plaza de Colón hasta el Ministerio de Industria, representantes de CGT y ÚTIL han advertido de que el acuerdo deja todavía "muchas cosas en el aire" y han cuestionado que no haya contado con la participación de todas las organizaciones sindicales ni con una negociación real con el comité de huelga.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha sido la que ha convocado la marcha, apoyada por el sindicato ÚTIL, una movilización que ambas organizaciones han mantenido pese a la pausa de la huelga indefinida y al preacuerdo alcanzado entre la compañía y varios sindicatos.

La movilización ha mostrado el rechazo de los sindicatos a las medidas planteadas para poner fin al conflicto, entre ellas una recuperación del poder adquisitivo del 7,95% hasta 2029 y el mantenimiento del actual acuerdo de teletrabajo.

El representante de CGT, Juan Pedro Torres, ha señalado que el preacuerdo "se queda a medio camino" y ha advertido de que deja "muchas cosas en el aire", especialmente en cuestiones como la recuperación del IPC real y la carga de trabajo para Cádiz. A su juicio, el referéndum previsto busca "legitimar este proceso" pese a que el comité de huelga no ha participado en una negociación directa con la empresa.

Torres ha señalado como aspecto positivo que "al final hemos conseguido fijar el IPC después de más de dos convenios sin que las grandes organizaciones lo firmaran", aunque ha matizado que será un logro "si al final no lo estropean en un texto posterior".

El "efecto abril"

Por su parte, el representante de ÚTIL, Marc Vidal, ha señalado que el preacuerdo no recoge varias de sus reivindicaciones, entre ellas las relativas a los trabajadores del Proyecto Bromo y a las condiciones salariales. En este sentido, el portavoz de ÚTIL ha criticado el denominado "efecto abril", que supondría que la remuneración comenzase a computarse desde abril en lugar de enero y supondría, a su juicio, "una pérdida salarial para todos los trabajadores".

UGT finalmente no ha participado en la marcha, según han trasladado fuentes del sindicato, que han señalado que la organización mantiene una posición "neutra" ante la movilización. El sindicato ha explicado que la convocatoria se realizó el pasado 4 de septiembre, antes de conocer la propuesta del Ministerio de Industria para tratar de poner fin al conflicto y de que el comité de huelga acordara poner en pausa la movilización el 8 de septiembre.

Los sindicatos del comité de huelga de Airbus decidieron pausar desde el 9 de septiembre el paro indefinido iniciado el 25 de agosto, pese a que la plantilla había votado por un estrecho margen a favor de mantenerlo. En el conjunto de los centros, un 51,23% de los trabajadores que votó en la asamblea optaron por continuar con los paros frente al 48,7% que optó por pausarlos, una diferencia de 67 votos.

El preacuerdo entre Airbus y varios sindicatos fue alcanzado el pasado 4 de septiembre con la mediación del Ministerio de Industria y Turismo. La propuesta será sometida durante este mes de septiembre a un referéndum vinculante entre la plantilla de Airbus en España.

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