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2,4 millones

El primer ministro de Singapur se quiere subir el sueldo un 64%: esto es lo que cobran otros líderes políticos como Sánchez, Meloni y Trump

Los detalles El canciller alemán es, de lejos, el líder de los grandes países europeos mejor pagado con 377.000 euros al año y Sánchez es el peor pagado con un sueldo público de unos 110.000 euros anuales.

El primer ministro de Singapur se quiere subir el sueldo un 64%: esto es lo que cobran otros líderes políticos como Sánchez, Meloni y Trump
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Con un sueldo de 2,4 millones de euros no caerá en la corrupción. Este es el argumento en Singapur para explicar el aumento de sueldo para su primer ministro. Ya cobraba millón y medio de euros al año y le van a añadir casi otro millón. Dista mucho, incluso, del sueldo del presidente estadounidense, Donald Trump, aunque luego él se busca sus pluses. Y ya ni hablamos de la diferencia con Giorgia Meloni o con Pedro Sánchez.

Se trata de Lawrence Wong, primer ministro de Singapur y primer líder mundial en lo que a sueldo público se refiere. Si el Parlamento lo refrenda, se va a embolsar la friolera de dos millones y medio euros al año por dirigir esta ciudad-estado asiática.

Ojo a la justificación para elevar su sueldo un 64%. "Si no consiguen atraer a personas capacitadas a los puestos de liderazgo político, habrá consecuencias", ha tratado de defender Lawrence Wong.

Una supuesta fuga de talento político que se desmonta al hacer un repaso de los emolumentos de importantes líderes planetarios y, claro, todos los pensamientos conducen a Trump. El presidente estadounidense percibe un sueldo público de casi 350.000 euros anuales, negocios particulares en la Casa Blanca aparte.

Mano a mano con Trump, el canciller alemán, Friedrich Merz, está algo mejor remunerado y llega hasta los 377.000 euros por año. Merz es, de lejos, el líder de los grandes países europeos mejor pagado.

Y a partir de aquí, ninguna de las grandes figuras políticas del viejo continente cobra siquiera una décima parte de lo que se llevarían en Singapur. El británico Andy Burnham roza los 200.000 euros y le sigue la ultraderechista Giorgia Meloni con 150.000 al año.

El presidente francés, Emmanuel Macron, se conforma con cobrar 142.000 euros al año y nuestro presidente, Pedro Sánchez, es el peor pagado entre los principales líderes europeos, con un sueldo público de unos 110.000 euros anuales.

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