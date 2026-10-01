La plantilla de Airbus acepta por mayoría la última propuesta para poner fin al conflicto en España

Los detalles La propuesta planteaba como principales claves el compromiso de pago del IPC real y la recuperación del poder adquisitivo de un 7,95% distribuido proporcionalmente en cuatro años, hasta 2029

La plantilla de Airbus en España ha decidido por mayoría aceptar la última propuesta de la compañía con el 76,76% de los votos tras una consulta realizada entre el miércoles y jueves, frente al 20,26% que ha optado por votar en contra y con una abstención 2,98%, lo que allana el camino para poner fin al conflicto laboral en el país.

Así lo han confirmado fuentes sindicales a Europa Press, que indicaron que un total de 13.560 trabajadores han ejercido su derecho a voto durante ambos días, combinando la consulta presencial y telemática.

Por tanto, la mayoría de empleados del fabricante han elegido aceptar la última propuesta que puso el fabricante sobre la mesa, que plantea como principales claves el compromiso de pago del IPC real y la recuperación del poder adquisitivo de un 7,95% distribuido proporcionalmente en cuatro años, hasta 2029, mientras mantiene de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo.

Así, a las subidas anuales, todas ligadas al IPC, se les aplicará un alza del 2%, excepto en 2029, cuyo aumento será del 1,95%.

Airbus ya calificó en su último comunicado que esta oferta era el resultado de un proceso negociador "largo, intenso y transparente" junto a la representación social, con la ambición compartida de "alcanzar una base de entendimiento común".

Este nuevo referéndum se enmarca en el conflicto laboral abierto en Airbus España, que aumentó de intensidad con las primeras movilizaciones en julio y después a finales de agosto.

Las conversaciones con la representación social arrancaron en noviembre de 2025, contabilizando 22 reuniones previas al inicio del conflicto de huelga del pasado 1 de julio.

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