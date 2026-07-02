Los trabajadores de Airbus, en huelga tras meses sin acuerdo en el convenio mientras la empresa logra beneficios récord

El contexto Tras ocho meses de negociaciones fallidas, los empleados han iniciado una huelga que aseguran que la empresa les escuche. Denuncian que mientras en el resto de Europa no tienen recortes, ellos sí.

Los trabajadores de Airbus en Getafe han comenzado una huelga después de ocho meses de infructuosas negociaciones para mejorar sus condiciones laborales. La situación se agrava tras un año de beneficios récord de más de 5.200 millones de euros para la multinacional, que se niega a mejorar el convenio de sus empleados. Israel Paredes, presidente del comité de empresa, critica que, pese a los beneficios, la empresa no ajusta salarios al coste de vida y recorta rutas y teletrabajo. Además, impone fechas de vacaciones y aumenta el precio del comedor. Los empleados denuncian que estos recortes solo se aplican en España, mientras que en Francia y Alemania se mantienen las condiciones laborales. La huelga, que afecta a 9.000 trabajadores en Getafe, está prevista para todo el mes hasta que la empresa acceda a negociar.

Los trabajadores de Airbus han iniciado una huelga tras ocho meses intentando negociar mejoras de sus condiciones laborales. Los empleados en Getafe dicen basta, incapaces de sacar adelante un convenio.

"Tienen que sentarse a negociar de verdad y buscar acuerdos", dice uno de los trabajadores que se ha unido a esta huelga.

Tras un año récord, con más de 5.200 millones de euros de beneficio, la multinacional europea se niega a mejorar las condiciones de la plantilla.

"Hace poco nos anunció que había tenido un beneficio récord, incluso también nos comunicó que iba a subir el dividendo de las acciones", señala Israel Paredes, presidente del comité de empresa de Airbus Defence and Space.

Por su parte, otra trabajadora señala que lo que quieren es que equiparen sus salarios "al coste de la vida".

No suben el IPC, y mientras tanto, la empresa recorta rutas y teletrabajo. Sube el precio del comedor y, por primera vez, impone las fechas de las vacaciones. "Este año nos han obligado a todos a que tiene que ser en agosto", critica una empleada.

La de Getafe es la más grande de las seis plantas que tiene Airbus en nuestro país. Solo aquí trabajan 9.000 de los casi 14.000 empleados que tienen en nuestro país.

Estos recortes, denuncian, solo pasan en España. "Francia mantiene condiciones, Alemania mantiene condiciones. Siempre recortan en el mismo lado", destacan.

La huelga está convocada para todo el mes, pero no van a parar hasta que la empresa les escuche.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.