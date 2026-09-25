Comer carne o pescado, un lujo para muchos: la cesta de la compra se dispara y pone en jaque la economía de millones de familias

Los detalles El pescado ha subido, de media, un 8,6% en el último año, mientras que la carne lo ha hecho un 3,7% y la fruta, un 3,5%.

La cesta de la compra sigue encareciéndose, con 149 productos incrementando su precio en el último año, según la OCU. Los alimentos han subido un promedio del 2%, destacando los productos frescos con un aumento del 4,7%. El pescado, con un alza del 8,6%, se ha convertido en un lujo para muchas familias. La carne y la fruta también han subido, un 3,7% y un 3,5% respectivamente. Ante esto, algunas personas han cambiado su dieta, optando por productos más económicos como las alcachofas y los plátanos de Canarias. Además, el precio del gas podría aumentar hasta un 50%, afectando aún más la economía familiar.

La cesta de la compra no para de subir. Según el último informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), hasta 149 productos han incrementado su precio en el último año, provocando que, en promedio, los alimentos hayan subido un 2%.

A la cabeza, como casi siempre, están los productos frescos, con una subida del 4,7%. El pescado ha subido, de media, un 8,6% en el último año, mientras que la carne lo ha hecho un 3,7% y la fruta, un 3,5%. "Esta subida hace que el pescado sea un auténtico lujo para muchas familias", asegura el portavoz de la OCU, Enrique García.

Ante esta tesitura, son muchos los que han tenido que cambiar su alimentación. "Pescado fresco no suelo comprar", asegura una señora a la que este incremento de los precios ha afectado de lleno. También se han disparado la berenjena, la coliflor, el limón y el tomate, alimentos fundamentales para una dieta equilibrada.

Por ello, muchos no tienen otra opción que aferrarse a los productos que más han bajado, entre los que destacan las alcachofas o los plátanos de Canarias.

Los productos que más han bajado en la cesta de la compra

El gas, a punto de dispararse

Pero la cesta de la compra puede no ser el único quebradero de cabeza para la economía de las familias. Y es que el precio del gas podría dispararse hasta en un 50%. Así lo indica la Tarifa de Último Recurso del gas natural, que fija el precio para tres millones de hogares en España. No obstante, el Gobierno podría paliar esta situación presentando alguna medida de alivio en el próximo Consejo de Ministros.

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