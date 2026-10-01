Garamendi es reelegido como presidente de la CEOE y compara la crisis de Ceuta con desahuciar a los caballas

Los detalles Además, su discurso ha estado cargado de ataques al Gobierno, así como de duras críticas hacia los dos decretos de vivienda que se votarán este viernes en el Congreso.

Antonio Garamendi ha sido elegido por tercer año consecutivo como presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) durante los próximos cuatro años. Lo ha hecho con una gran ovación por una asamblea ante la que ha abogado por la necesidad de recuperar "la confianza", esa "clave de bóveda" que requiere de "seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la normal".

Tras ello, no ha dudado en comparar la crisis de Ceuta con desahuciar a todos los ciudadanos de allí, en medio del problema actual de la vivienda. De hecho, su discurso ha estado cargado de ataques al Gobierno, además de duras críticas hacia los dos decretos de vivienda que se votarán este viernes en el Congreso.

"La responsabilidad de aportar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda, que es real y que hay que resolver, es de la administración y nunca debe derivar en una invasión de la propiedad privada. La realidad es que algunos creen y van de Robin Hood y no son conscientes de que más bien representan al Sheriff de Notthingham", ha asegurado durante la Asamblea de este jueves.

Además, ha pedido una "política exterior consensuada, sin sobresaltos, que mire a Europa", para que "si las fronteras de España y Europa son vulneradas por una ocupación, que se actúe con urgencia y contundencia". "No solo en defensa de la seguridad y de la soberanía nacional, sino para evitar, por cierto, el desahucio de facto de 80.000 españoles de sus casas, como algunos quieren".

En este sentido, ha asegurado que España se encuentra en un momento de "incertidumbre, que no ha hecho más que agravarse, y de deterioro institucional, ante el que no podemos quedarnos de brazos cruzados". En la antesala del 50º aniversario de la CEOE, que celebra el próximo año, Garamendi ha puesto en valor los principios del orden constitucional porque, ha dejado claro, "vemos la situación actual con profunda preocupación".

"Hemos vivido los 50 mejores años de nuestra historia", ha asegurado el líder de los empresarios, con una Carta Magna que garantizó derechos y libertades, la diversidad, la pluralidad y la paz. Pero en la actualidad, "necesitamos que España recupere la confianza en sus instituciones, que las leyes se cumplan... Por ejemplo, llevamos cuatro años sin Presupuestos Generales del Estado. ¿Qué tiene que pasar para que pase algo?", se ha preguntado Garamendi.

Y ha abogado por que el Estado y las Administraciones ofrezcan soluciones a los ciudadanos, desde el respeto y el cumplimiento de la Constitución, así como por la necesidad de "garantizar la igualdad de derechos de todos los españoles, vivan donde vivan".

Reuniones con los sindicatos para el AENC

Por otro lado, Garamendi ha asegurado que la CEOE "seguirá aportando (...) ante esta ofensiva normativa asfixiante y de alto contenido ideológico", al tiempo que dejaba clara "su vocación de alcanzar acuerdos con el Gobierno y sindicatos. Pero no, cuando son enmendados por la puerta de atrás como con la reforma laboral" o cuando suponen "una injerencia" en los acuerdos marco alcanzados con los sindicatos.

"Hemos dicho no a las políticas de imposiciones y ultimátum con monólogo social", ha dicho el líder de la CEOE, que sí se ha mostrado dispuesto a abordar con los sindicatos un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC), pero "desde la lealtad institucional".

Posteriormente, en declaraciones a los medios, ha asegurado que "nunca se han roto ni se van a romper las relaciones" con los sindicatos, anunciando que ya ha habido reuniones para el AENC. "Vamos a seguir hablando", ha defendido Garamendi, que ha insistido en que el AENC "no son solo salarios" y ha pedido abordar otros costes.

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