El precio de la vivienda ya es el drama de una generación: así hipoteca nuestra vida desde la educación hasta el ánimo

El dato El CIS ha publicado este miércoles un informe, en el que preguntaba a los encuestados si consideraban que "será más fácil acceder a una primera vivienda en los próximos años": el 83% responde que no.

El precio de la vivienda ha generado un clamor social en España, pero también hipoteca nuestra vida. Lo hace en la educación, en la violencia de género, en la morfología de la sociedad y hasta en nuestro ánimo. Este es ya el drama de toda una generación.

En primer lugar, lo hace con la educación. Prueba de ello es que un 8% de los españoles destinan más de un 40% a pagar su vivienda y los gastos asociados a ella. Eso pone a sus hijos en situación de inferioridad para acudir a la universidad fuera de su ciudad.

Una cuestión que hace que algunos opten por no estudiar; mientras otros están dejando de hacerlo para ayudar económicamente en casa. También hay consecuencias más indirectas: Si no puedes pagar un alquiler y tienes que cambiar de casa, tus hijos cambiarán de colegio, repercutiendo en muchos casos en sus calificaciones.

La segunda hipoteca que deja la vivienda es la violencia de género. Muchas mujeres maltratadas permanecen en sus casas con su agresor por no lograr encontrar una casa que puedan pagar. Esta cuestión deja un dato estremecedor: el 83% de los españoles piensan que encontrar casa en los próximos años no va a ser más fácil de lo que lo es hoy, siendo ya dificilísimo.

Por otro lado, la vivienda también está cambiando nuestra sociedad. En concreto, hay medio millón más de personas menores de 34 años viviendo con sus padres de las que había en 2015.

Los motivos tras ello son que el precio del alquiler ha subido un 50% en la última década, haciendo que comprarse una casa sea un lujo al alcance de pocos. De hecho, eso está cambiando la morfología de nuestro país, ya que en España cada vez hay más gente —uno de cada cinco españoles— viviendo de alquiler.

Son tantas las hipotecas que el pesimismo también aumenta entre la gente. Sin ir más lejos, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este miércoles un informe, en el que preguntaba a los encuestados si consideraban que "será más fácil acceder a una primera vivienda en los próximos años", respondiendo negativamente el 83%.

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