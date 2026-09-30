El euríbor se dispara en septiembre hasta el 3,24% y alcanza su nivel más alto desde 2024

Los detalles Para una hipoteca media de 150.000 euros, a 25 años y con un interés del euríbor más el 1%, el incremento anual superará los 1.000 euros. Si el préstamo es superior, de 300.000 euros, con las mismas condiciones, el alza en las cuotas podría alcanzar los 2.100 euros anuales.

El euríbor a doce meses, clave para las hipotecas variables en España, ha alcanzado en septiembre su nivel más alto desde julio de 2024, con una media del 3,247 %. Este incremento, impulsado por la subida de tipos del Banco Central Europeo al 2,50 %, encarece las hipotecas variables, superando los 1.000 euros anuales para préstamos de 150.000 euros y 2.100 euros para los de 300.000 euros. Aunque en septiembre las entidades bancarias han mantenido sus precios, el euríbor sigue anticipando un endurecimiento monetario significativo, reflejando un cambio en las expectativas sobre la duración y magnitud de los tipos de interés elevados.

El euríbor a doce meses, el indicador más utilizado en España para calcular las hipotecas variables, ha encadenado en septiembre su tercer mes de subidas, y ha cerrado con una tasa media del 3,247%, lo que supone su nivel más alto desde julio de 2024. Asimismo, la tasa alcanzada en septiembre es muy superior al 2,954% que marcó en agosto, mes en el que el euríbor llegó a superar en tasa diaria el nivel del 3%, algo que no ocurría desde septiembre de 2024.

En este mes que hoy finaliza, el indicador ha seguido subiendo y, el pasado día 25, llegó a tocar el 3,379%, máximos en tasa diaria desde el julio de 2024. A la espera de que finalmente el Banco de España confirme la media del mes, las hipotecas variables se verán de nuevo incrementadas, ya que un año antes, en septiembre de 2025, el indicador cerró en el 2,172%. Así, para una hipoteca media de 150.000 euros, a 25 años y con un interés del euríbor más el 1%, el incremento anual superará los 1.000 euros. Si el préstamo es superior, de 300.000 euros, con las mismas condiciones, el alza en las cuotas podría alcanzar los 2.100 euros anuales.

El euríbor sube nuevamente en septiembre después de que el pasado día 10, el Banco Central Europeo (BCE) decidiera subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2,50%, el segundo incremento del año.

Para los que deseen hipotecarse, la recta final del año verá un escenario de contención, según los expertos de iAhorro. Según han explicado, entre abril y junio, con el conflicto en Oriente Próximo presionando la energía y las expectativas de inflación, buena parte de la banca se adelantó a un entorno de tipos más altos y fue revisado al alza sus ofertas en varias rondas sucesivas.

"Septiembre, en cambio, ha sido un mes de contención. De momento, la mayoría de las entidades ha optado por mantener sus precios", han afirmado.

"Lo más llamativo es que el Euríbor corre claramente muy por delante del tipo oficial del BCE. Con la facilidad de depósito en el 2,50% y el Euríbor a doce meses alrededor del 3,3%, el mercado está incorporando ya un endurecimiento monetario considerable durante los próximos doce meses", ha afirmado el experto en finanzas de Roams, Pablo Vega.

Para el comparador Kelisto, esta situación implica que el escenario de tipos de interés "ha vuelto a cambiar" de forma significativa. "No se trata únicamente de una reacción puntual a la última decisión del BCE, sino que el nuevo escenario incorpora un incremento de las expectativas sobre cuánto subirán y cuánto tiempo tendrán que mantenerse elevados los tipos de interés para controlar la inflación", han detallado.

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