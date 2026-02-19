Las hipotecas se disparan un 17,8% en 2025 y alcanzan su cifra más alta desde 2010

Los datos Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de hipotecas sobre viviendas aumentó en 2025 en todas las comunidades autónomas, con los mayores incrementos en Cantabria (42,8 %), La Rioja (37,0 %) y Murcia (28,6 %).

En 2025, el número de hipotecas sobre viviendas superó el medio millón, alcanzando 501.073 operaciones, un 17,8 % más que el año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El capital prestado ascendió a 82.044,7 millones de euros, un 32,6 % más que en 2024. El importe medio de las hipotecas creció un 12,6 %, situándose en 163.738 euros. Los tipos de interés medios fueron del 2,87 %, con un 36,6 % de hipotecas a tipo variable y un 63,4 % a tipo fijo. Las modificaciones en las condiciones de las hipotecas disminuyeron un 21,4 % en diciembre. La Rioja, Castilla-La Mancha y Canarias registraron las mayores tasas de variación anual en diciembre, mientras que Asturias fue la única con una tasa negativa.

En 2025, las hipotecas se dispararon. Según datos aportados este mismo jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de hipotecas sobre viviendas superó en 2025 el medio millón, 501.073 operaciones, lo que supone un 17,8 % más que un año antes y la cifra más alta desde 2010.

De este modo, y según añade el instituto, el capital prestado se situó en 82.044,7 millones de euros, un 32,6 % por encima del registrado en 2024, lo que supone que ha crecido en 11 de los últimos doce años.

Por su parte, el importe medio de las hipotecas creció un 12,6 %, hasta 163.738 euros. Durante el año, el número de hipotecas sobre viviendas aumentó en 2025 en todas las comunidades autónomas, con los mayores incrementos en Cantabria (42,8 %), La Rioja (37,0 %) y Murcia (28,6 %).

En el pasado mes de diciembre, el número de hipotecas sobre vivienda creció un 17,4 % y su importe medio ascendió a 172.535 euros, un 13,5 % por encima del de diciembre del año anterior. Durante ese mes, el importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) creció un 9,9 %.

Tipos de interés

Por lo que respecta a los tipos de interés, para las hipotecas constituidas sobre viviendas el tipo de interés medio fue del 2,87 % y el plazo medio de 25 años; un 36,6 % de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable, y el 63,4 % restante a tipo fijo.

Por su parte, el tipo de interés medio al inicio fue del 2,82 % para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,91 % para las de tipo fijo.

En cuanto a las operaciones que sufrieron cambios en sus condiciones, se redujeron un 21,4 % en diciembre; las novaciones o modificaciones con la misma entidad financiera disminuyeron un 22,7 %, y las subrogaciones al deudor, cuando cambia el titular, lo hicieron un 17,8 %. Las subrogaciones al acreedor, que es cuando cambia la entidad, cayeron un 20,1 %.

Asimismo, el INE destaca que el 81,2 % de las 8.696 hipotecas con cambios en sus condiciones se debieron a modificaciones en los tipos de interés.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, aquellas con las mayores tasas de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas en diciembre fueron La Rioja (35,3 %), Castilla–La Mancha (30,6 %) y Canarias (29,1 %), y la única con tasa de variación anual negativa fue Asturias, donde se redujo un 4,1 %.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.