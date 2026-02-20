Mensaje de calma del Ministerio de Economía tras el arancel del 10% anunciado por Trump: "Contamos con una hoja de ruta"

¿Qué podemos esperar? Asegura que va a mantener la "red de apoyo a las empresas que puedan verse afectadas por los aranceles norteamericanos".

El Ministerio de Economía ha lanzado un mensaje de calma tras el último anuncio de Donald Trump de imponer un "arancel adicional del 10%" sobre los que ya había. "Estamos siguiendo de manera estrecha la evolución de este asunto y mantenemos una coordinación constante con la Comisión Europea para evaluar sus implicaciones jurídicas y comerciales", ha esgrimido el Ministerio.

La medida del presidente de Estados Unidos es una respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de ese país de declarar ilegales la mayoría de los gravámenes impuestos por Trump a sus socios comerciales.

El mandatario ha reaccionado con furia ante esta decisión judicial y ha advertido que va "a firmar uno adicional del 10% para incrementar los que ya se cobran".

Su amenaza ha generado incertidumbre a nivel global y, por eso, la cartera que dirige Carlos Cuerpo ha asegurado que cuenta "con una hoja de ruta propia" para hacer frente a la agresiva política comercial de Trump.

Fuentes del Ministerio han expresado a laSexta que "España, junto con el resto de Estados miembro de la Unión Europea, defiende la reducción de barreras y la importancia de un marco comercial claro y basado en reglas que genere esas garantías", ya que "las empresas a ambos lados del Atlántico necesitan un entorno de estabilidad, certidumbre y previsibilidad".

Por esa razón, han garantizado que se va a mantener la "red de apoyo a las empresas que puedan verse afectadas por los aranceles norteamericanos" y que forma parte del Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial. "Vamos a seguir asesorándolas y acompañándolas en todo momento", han indicado.

Asimismo, han subrayado que, "con independencia de las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo y la reacción de la administración estadounidense, contamos con una hoja de ruta propia".

"La posición de España es firme: la Unión Europea debe avanzar con determinación en el refuerzo y la diversificación de su red de acuerdos comerciales con socios estratégicos, así como en la profundización de la integración y la competitividad del mercado único", han sentenciado.

