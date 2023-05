El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el líder del sindicato UGT, Pepe Álvarez, han explicado en Onda Cero el acuerdo alcanzado para subir los salarios hasta 2025 y la petición de que no esté presente ningún representante del Gobierno en la foto del pacto.

Así, Garamendi ha defendido que se trata de "un acuerdo bipartito" entre trabajadores y empresas. "No creo que haya que tomárselo como que decimos que no vengan, pero es poner en valor lo que hemos hecho nosotros", ha señalado. Y ha puesto en valor que se trata de un "gran acuerdo" que en otros países "no se ve". "Genera la mejor infraestructura para un país, que es la paz social", ha sentenciado el líder de la patronal.

En la misma línea, el líder de UGT ha explicado que, aunque no era lo deseable por ninguna de las partes, "llegamos al acuerdo en tiempos muy cercanos a las elecciones", por eso cree que la foto hay que dejarla para los que han alcanzado el acuerdo. "El sistema funciona así y debe funcionar así", ha añadido explicando que están convecidos de que los salarios deben ser cosas de empresarios y organizaciones sindicales.

Según Garamendi, la realidad es que en general "cualquier decisión del gobierno es más rápida pero cualquier decisión compartida llega muchísimo más lejos". Y es que el presidente de la Patronal se ha mostrado especialmente duro con lo que el denomina "injerencias" del Ejecutivo. "Que nos dejen en paz y tranquilos, porque cada día yo me despierto con una noticia de cómo nos van a regular", ha advertido.

"La injerencia" del Gobierno en el alquiler "va a destrozar el mercado"

En ese punto, Garamendi ha criticado que la Ley de Vivienda es "una injerencia total" en el derecho a la propiedad y ha advertido de que “va a destrozar el mercado”. Eso sí, ha explicado que faltan viviendas de protección oficial y favorecer oportunidades de vivienda para los jóvenes.

Pese a ello, Garamendi ha ironizado sobre los anuncios del Ejecutivo sobre esta materia: "estamos como Papá Noel en Navidad y llega un momento en que todos estos anuncios no son creíbles". A su juicio, se está haciendo electoralismo, por lo que ha indicado que "aburre" la sucesión de campañas electorales.

Por su parte, el secretario general de UGT, ha celebrado que el debate de la vivienda se haya situado "en el centro", ya que tradicionalmente había estado "muerto" y ha apoyado las políticas sobre esta materia que está planteando el Gobierno.

Así, ha calificado de "tormenta en un vaso de agua" la polémica suscitada por el anuncio de Pedro Sánchez de que en el Consejo de Ministros de este martes se aprobará que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) pueda avalar hasta el 20% de la hipoteca de jóvenes y familias con hijos a cargo. "La vivienda en propiedad es un derecho de los trabajadores que puedan acceder a ella. Eso no impide decir y exigir que el alquiler se ponga en marcha en nuestro país", ha añadido Álvarez.