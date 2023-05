Los salarios subirán este año un 4%. Al menos eso es lo que han acordado este viernes los sindicatos y la patronal: revalorizar los sueldos ese 4% para compensar el impacto de la inflación, de la subida de los precios. Un acuerdo para el 2023, y también para el 2024 y el 2025, un 3% cada año.

Como el interés es compuesto, en total la subida será de algo más de un 10% para el trienio. Un caso práctico para entender esto es que Cristina gana al mes 1.540 euros brutos, que es el salario más frecuente en nuestro país. Con la revalorización de este año, pasaría a ganar 62 euros más: 1.602 euros al mes. En 2024, otros 48 euros más hasta los 1.650 euros mensuales, y en 2025, otro 3%, unos 50 euros más hasta los 1.700. En tres años, ha aumentado su salario 160 euros: con 12 pagas, 1.920 euros más al año.

El acuerdo manda una señal a las empresas pero, obligatorio no es. Esa es la mala noticia para los trabajadores, es que no es de obligado cumplimiento. Pero sí que son unas recomendaciones, unas directrices para que, cuando empresas y trabajadores se sientan a negociar sus convenios, sepan por dónde tienen que tirar. Una especie de hoja de ruta que les indica la horquilla en la que se mueven las subidas salariales que recomiendan la patronal y sindicatos.

Si una empresa y sus trabajadores están negociando el convenio y al final la empresa decide subir el salario menos de estas recomendaciones, los trabajadores no pueden reclamar. No, no pueden reclamar de forma legal, de forma oficial. Porque como ya habíamos dicho no es una norma, no obliga a las empresas a subir ese 4% en 2023, ni ese 3% en los dos años siguientes.

¿Y si la inflación es más alta?

La inflación de los últimos meses ha estado entre el 4 y el 6%. Se puede quedar un poco corto el acuerdo. Pero para eso sindicatos y patronal han establecido una cláusula para que si el IPC está por encima de ese 4% en 2023 o por encima del 3% en los demás años. Se recomienda subir hasta un 1% más los salarios.

Justo este punto ha sido donde más han chocado sindicatos y patronal. Comisiones Obreras y UGT planteaban que se tuvieran en cuenta también los beneficios de las empresas a la hora de revalorizar los sueldos. La CEOE ha dicho que no. Pero es que también era reacio a ese 1%. Finalmente, eso sí que se ha materializado.

¿Qué pasa con los salarios de 2022?

Hemos hablado de los años 2023, 2024 y 2025. ¿Pero qué pasa con los salarios del año pasado? Pues, salvo cambio de última hora, se queda fuera. No habrá carácter retroactivo. La inflación media fue de un 8,4% y los salarios subieron algo menos de un 3%. Así que en 2022 los trabajadores han salido perdiendo.

Hay miles de trabajadores pendientes de firmar el convenio con su empresa. Son unos 1.300 convenios que están pendientes de renovarse, tanto de empresas como sectoriales. Algunos sectores como el de porteros, conserjes de fincas, limpiadoras, jardineros o vigilantes de garaje llevan años, e incluso décadas, caducados.

Este acuerdo es muy relevante, pero sindicatos y patronal aún tienen otras muchas cosas que negociar. El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva sirve de referencia para empresas y trabajadores en todas las cuestiones laborales. Aún falta llegar a acuerdos en otras cuestiones como la jornada laboral, los contratos, salud o materias de igualdad. Según nos han dicho desde la patronal y sindicatos, solo quedan flecos. Así que el acuerdo parece muy muy cercano.