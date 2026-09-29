Ahora

Inflación

El IPC se sitúa en septiembre en el 4,9% por el encarecimiento de los carburantes

Los detalles La causa principal es el encarecimiento de los carburantes, consecuencia de que el shock energético derivado de la guerra en Irán continúa.

Precios de los carburantes en una gasolinera de Madrid, a 23 de septiembre de 2026 Precios de los carburantes en una gasolinera de Madrid, a 23 de septiembre de 2026Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La inflación general se sitúa en septiembre en el 4,9% interanual, según el dato avanzado por el INE. La causa principal es el encarecimiento de los carburantes, consecuencia de que el shock energético derivado de la guerra en Irán continúa. Además, hay un efecto base, porque los carburantes bajaron en septiembre de 2025.

La inflación subyacente, que no incluye en su cálculo la energía ni los alimentos no elaborados, se sitúa en el 3,1%, en el mismo cálculo interanual.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha asegurado que el Gobierno aprueba este martes un tercer paquete de medidas para seguir protegiendo a hogares y sectores afectados por la guerra en Irán.

Desde el inicio de la guerra, el Gobierno insiste que ha aprobado ya dos paquetes de medidas del Plan de Respuesta. El primero llegó apenas 20 días después del estallido del conflicto. En junio se prorrogó y se rediseñó. Según señalan desde el Ejecutivo, gracias a estas medidas, la inflación ha llegado a moderarse hasta un punto en algunos meses y los hogares han visto compensada en torno a la mitad de la subida de la gasolina y el diésel.

El apoyo al campo y al transporte ayuda a contener el contagio del shock energético al resto de precios, lo que técnicamente se denomina efectos de segunda ronda. Desde marzo hasta agosto (último dato completo publicado por el INE), los precios de los alimentos han bajado un 0,6%.

Como la mayor parte de las medidas del Real Decreto-ley de junio vence a finales de septiembre, el Consejo de Ministros aprueba este martes un nuevo paquete. Antes, el Gobierno se ha reunido durante tres semanas con los agentes sociales y los sectores afectados.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Cuenta atrás para el decreto de vivienda "ni tibio ni cobarde": las cesiones del PSOE a Sumar alejan a Junts del acuerdo
  2. Maricarmen podrá volver a su casa tras llegar a un acuerdo con Urbagestión por el que no pagaría más del 30% de sus ingresos durante ocho años
  3. El delegado del Gobierno en Ceuta dimite entre contradicciones por la crisis: del simple "intercambio informativo" a los avisos "semanas antes"
  4. Pradas reitera en el Congreso su versión sobre la gestión de la DANA y niega haber mentido: "Decían que el Poyo estaba seco"
  5. Macroestafa al mayor banco de Italia: suplatan a dos directivos gracias a la IA y consiguen 95 millones de euros en transferencias internacionales
  6. 'La bola negra' consigue recaudar 4,7 millones de euros en su primer fin de semana y moviliza a casi 700.000 espectadores