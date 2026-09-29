El IPC se sitúa en septiembre en el 4,9% por el encarecimiento de los carburantes

Precios de los carburantes en una gasolinera de Madrid, a 23 de septiembre de 2026

Los detalles La causa principal es el encarecimiento de los carburantes, consecuencia de que el shock energético derivado de la guerra en Irán continúa.

La inflación general en septiembre se sitúa en el 4,9% interanual, impulsada principalmente por el encarecimiento de los carburantes debido al shock energético provocado por la guerra en Irán. La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos no elaborados, alcanza el 3,1%. El Gobierno aprobará un tercer paquete de medidas para proteger a hogares y sectores afectados. Desde el inicio del conflicto, se han implementado dos paquetes del Plan de Respuesta, logrando moderar la inflación y compensar parcialmente el aumento de carburantes. Además, el apoyo al campo y transporte ha contenido el contagio del shock energético, con una disminución del 0,6% en los precios de alimentos de marzo a agosto.

La inflación general se sitúa en septiembre en el 4,9% interanual, según el dato avanzado por el INE. La causa principal es el encarecimiento de los carburantes, consecuencia de que el shock energético derivado de la guerra en Irán continúa. Además, hay un efecto base, porque los carburantes bajaron en septiembre de 2025.

La inflación subyacente, que no incluye en su cálculo la energía ni los alimentos no elaborados, se sitúa en el 3,1%, en el mismo cálculo interanual.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha asegurado que el Gobierno aprueba este martes un tercer paquete de medidas para seguir protegiendo a hogares y sectores afectados por la guerra en Irán.

Desde el inicio de la guerra, el Gobierno insiste que ha aprobado ya dos paquetes de medidas del Plan de Respuesta. El primero llegó apenas 20 días después del estallido del conflicto. En junio se prorrogó y se rediseñó. Según señalan desde el Ejecutivo, gracias a estas medidas, la inflación ha llegado a moderarse hasta un punto en algunos meses y los hogares han visto compensada en torno a la mitad de la subida de la gasolina y el diésel.

El apoyo al campo y al transporte ayuda a contener el contagio del shock energético al resto de precios, lo que técnicamente se denomina efectos de segunda ronda. Desde marzo hasta agosto (último dato completo publicado por el INE), los precios de los alimentos han bajado un 0,6%.

Como la mayor parte de las medidas del Real Decreto-ley de junio vence a finales de septiembre, el Consejo de Ministros aprueba este martes un nuevo paquete. Antes, el Gobierno se ha reunido durante tres semanas con los agentes sociales y los sectores afectados.

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