La economía española cierra 2025 con un crecimiento del 2,8%, siete décimas menos que en 2024

Los detalles El crecimiento del PIB de España aceleró al 0,8% en el último trimestre del año pasado, respecto al tercer trimestre, gracias al dinamismo del consumo de los hogares y de la inversión.

La economía española creció un 2,8% en 2025, un descenso respecto al 3,5% de 2024, impulsada por la demanda interna que aportó un punto al crecimiento. El crecimiento interanual del PIB en el cuarto trimestre fue del 2,6%, la tasa más baja en dos años. El Ministerio de Economía destacó el dinamismo del consumo y la inversión en un contexto internacional incierto. La inflación se moderó en enero a un 2,4% debido a la bajada de precios de carburantes y electricidad, marcando tres meses consecutivos de descenso. Este ajuste refuerza el poder adquisitivo de las familias, alineándose con el objetivo del BCE.

La economía española creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024, tras acelerar dos décimas su crecimiento en el último trimestre del año, hasta el 0,8%. Este repunte trimestral se vio impulsado por la demanda interna, que aportó un punto al crecimiento, frente al comportamiento del sector exterior, que restó dos décimas al avance de la economía española en la recta final de año.

Por su parte, el crecimiento interanual del PIB se situó en el cuarto trimestre en el 2,6%, una décima menos que en el trimestre anterior y su menor tasa en dos años, en concreto, desde el cuarto trimestre de 2023, según el avance de datos de Contabilidad Nacional publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Ministerio de Economía ha destacado que la tasa trimestral del 0,8% lograda en el último cuarto de 2025 supone "el mayor ritmo de crecimiento trimestral de todo el ejercicio" y se debe "al dinamismo del consumo de los hogares y de la inversión, en un contexto internacional de incertidumbre".

La inflación se modera cinco décimas en enero, hasta el 2,4 %, por la energía

También hoy se ha conocido que el Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó su tasa interanual en enero cinco décimas, hasta el 2,4%, su menor nivel desde el pasado mes de junio, debido a la bajada de los precios de los carburantes para vehículos personales y a la evolución de los precios de la electricidad, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este descenso de cinco décimas en el primer mes del año, el IPC interanual encadena tres meses consecutivos de bajadas, después de que en octubre de 2025 cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1%).

Estadística ha explicado que la evolución del primer mes de 2026 es debida, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento de enero de 2025. También a los precios de la electricidad suben, pero menos que en el mismo mes del año anterior.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado que el descenso de la inflación experimentado en enero es el más acusado desde marzo de 2025 y refleja que los precios siguen moderándose, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de que la inflación se mantenga estable cerca del 2%. Esto, resalta Economía, "permite a las familias seguir ganando poder adquisitivo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.