Los huevos son un 14,7% más caros que hace un año y las legumbres suben un 5% en un mes

Los detalles Según el Índice de Precios al Consumo que ha publicado el INE, la carne de ternera sigue también entre las categorías más inflacionistas en el último año, con un avance interanual del 13,3%.

En abril, el precio de los huevos moderó su subida, pero aún reflejó un aumento anual del 14,7%. Las legumbres y hortalizas frescas se encarecieron un 5% en un mes, mientras que las frutas bajaron un 2,5%. Según el Índice de Precios al Consumo (IPC) del INE, la carne de ternera registró un aumento interanual del 13,3%. En general, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 2,6% respecto a abril de 2025. Destacan las subidas anuales de legumbres y hortalizas frescas (+11,5%) y pescado (+8,7%). Fuera del ámbito alimentario, los combustibles líquidos aumentaron un 51,7%. El IPC general se moderó al 3,2% interanual, gracias al abaratamiento de la electricidad. La inflación subyacente se situó en el 2,8%.

La subida del precio de los huevos se ha moderado en abril pero, aún así, se han anotado un encarecimiento del 14,7% en un año, al tiempo que legumbres y hortalizas frescas se han encarecido un 5% en un solo mes y las frutas han bajado un 2,5%.

Según el Índice de Precios al Consumo (IPC) que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE), la carne de ternera sigue también entre las categorías más inflacionistas en el último año, con un avance interanual del 13,3%.

En términos generales, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas han repuntado en abril un 2,6% frente a los del mismo mes de 2025 y un 0,2% respecto a marzo.

Más allá de la senda inflacionista del huevo y de la carne de vacuno, también destaca la subida anual de las legumbres y las hortalizas frescas (+11,5%), la carne de ovino (+9%) y el pescado (+8,7%).

De las 24 rúbricas relacionadas con la alimentación, sólo cinco se abarataron en los últimos 12 meses: aceites y grasas (-5,4%), frutas frescas (-2,8%), azúcar (-2,5 %), patatas (-1,2%) y carne de porcino (-0,3 %). Además de las legumbres y hortalizas frescas, destaca la subida del pescado (+1,6%) y de la carne de ovino (+1%).

Por contra, en los últimos 30 días se abarataron ocho rúbricas, destacando la bajada del 2,5% de las frutas frescas, así como las registradas por las bebidas alcohólicas (-0,5%) y la leche (-0,5%).

Dejando a un lado el ámbito alimentario, lo que más se encareció respecto a un año antes fueron los combustibles líquidos, un 51,7%; el gasóleo, un 28,2%; la joyería y relojes de pulsera, un 28%; la recogida de basuras, un 26,8%; y el transporte combinado de pasajeros, un 26,6%.

En el extremo contrario, las mayores bajadas en abril las registraron el transporte internacional por avión, un 18,9%; el butano y propano, un 16,4%; y el gas Natural, un 9,6%

A nivel general, el IPC se moderó dos décimas en abril, hasta el 3,2% interanual, por el abaratamiento de la electricidad y a pesar de la subida de los carburantes, que se ha visto compensada por las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno y en vigor en marzo.

La inflación subyacente (sin contabilizar la evolución de los precios de la energía y de los alimentos frescos) se situó en el 2,8%, una décima menos que en el mes anterior.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.