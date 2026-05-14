Zara supera a Nike como marca de moda más valiosa del mundo

Vista de un escaparate de la tienda de Zara, a 5 de junio de 2024, en Madrid (España).

Los detalles La enseña estrella de la compañía propiedad de Amancio Ortega ha alcanzado una valoración superior a los 44.000 millones de dólares (37.570 millones de euros) y, según Kantar, es "un claro ejemplo de la importancia de construir relevancia a través de experiencias de compra personalizadas impulsadas por IA".

Zara ha superado a Nike como la marca de moda más valiosa del mundo, según el ranking Kantar BrandZ Top 100. La marca de Inditex, propiedad de Amancio Ortega, alcanzó una valoración de más de 44.000 millones de dólares, destacando por su enfoque en experiencias de compra personalizadas impulsadas por inteligencia artificial. En el ranking general, Google lidera por primera vez desde 2018, seguido de Apple, Microsoft y Amazon. El uso de IA está acelerando el crecimiento de las marcas, aunque también complica el marketing. Las marcas más exitosas utilizan la IA para tomar decisiones rápidas y seguras, enfocándose en eliminar fricciones y reflejar el contexto cultural. Las marcas tecnológicas europeas han mostrado un crecimiento significativo, mientras que las asiáticas continúan aumentando su presencia global.

La marca de Inditex Zara supera a Nike y se convierte en la marca de moda más valiosa del mundo según el ranking Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands. Así lo indica la 21ª edición del análisis global de Kantar cuyos datos se publicaron este jueves, que cuantifica cómo la marca contribuye al valor del negocio.

La enseña estrella de la compañía propiedad de Amancio Ortega ha alcanzado una valoración superior a los 44.000 millones de dólares (37.570 millones de euros) y, según Kantar, es "un claro ejemplo de la importancia de construir relevancia a través de experiencias de compra personalizadas impulsadas por IA".

En este contexto, ya son cuatro las marcas que superan el billón de dólares (1.000 millones de euros). Google ocupa el primer puesto del ranking por primera vez desde 2018 gracias a un crecimiento del 57%, poniendo fin a los cuatro años consecutivos de Apple en primera posición.

El ascenso de Google se ha construido en torno a "la integración de Gemini en todos los productos existentes, la introducción de funciones de agente en el buscador y la inversión continua en centros de datos". A Google, le siguen Apple, Microsoft y Amazon. Claude, una de las incorporaciones destacadas del ranking este año, debuta en el Top 100 global en el puesto 27, con un valor de marca de 96.577 millones de dólares.

Por su parte, ChatGPT registró el mayor aumento anual de valor de marca, con una subida del 285%, aunque no supera el mayor incremento histórico de Blackberry en 2008 (+390%).

La Brand Guidance Domain Lead en Kantar España, María Granados, señaló que "la IA está acelerando el crecimiento, pero también ha dificultado el marketing. Los profesionales del marketing procesan más información que nunca, deben tomar decisiones con mayor rapidez y cada vez está menos claro qué es lo que realmente importa.

Además, apuntó que "las marcas que están superando al mercado están utilizando la IA para devolver el criterio al sistema: identificar en qué señales confiar, relacionar lo que la gente está haciendo con decisiones reales de negocio, y hacerlo de forma rápida y segura. En un mercado tan fragmentado, el crecimiento sostenido proviene de la claridad".

Por regiones

Las marcas europeas aumentaron su valor de marca en torno al 14% en el ranking Global Top 100 de Kantar BrandZ, un crecimiento menor que el de las marcas norteamericanas. Las únicas marcas europeas que han caído este año son las marcas de lujo Louis Vuitton y Chanel.

Por el contrario, las tres marcas europeas tecnológicas presentes en el Top 100, SAP (+6%), Siemens (+68%) y Booking.com (+33%), registran un mayor crecimiento medio que las marcas tecnológicas de Norteamérica (26 %) y Asia (20 %). Por su parte, destaca el aumento continuado de las marcas asiáticas a nivel mundial, ya que 23 de las marcas del ranking son originarias de esta región.

Entre las empresas con mayor rendimiento y que han incrementado este año el valor de su marca se encuentran el Banco Agrícola de China (+54%), Alibaba (+51%), el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) (+49%), Xiaomi (+48%), Tencent (+45%) y Ping An (+41%).

Granados explicó que "las marcas que más crecen se enfocan en eliminar fricciones, aportando un valor real a la vida de las personas y reflejando el contexto cultural. Lo que observamos —especialmente en marcas chinas como Tencent, Alibaba y TikTok— es velocidad y capacidad de ejecución: interpretan con rapidez las señales del consumidor y actúan con decisión. "Su crecimiento no viene de esperar a disponer de toda la información, sino de anticiparse y actuar, en base a las señales que anticipan qué generará un mayor impacto en su marca", añadió.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido