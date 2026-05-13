Batalla de bares contra supermercados por los espacios para comer platos preparados: "Eso es competencia desleal"

¿Qué han dicho? "Ahora tenemos gasolineras, tiendas, hipermercados o supermercados que quieren ser bares. Eso es competencia desleal", ha exigido el presidente de la patronal Hostelería de España.

Cada vez son más los supermercados que ofrecen la posibilidad de comer dentro de sus instalaciones, en zonas habilitadas con microondas, bebidas y hasta cafeterías. Lugares que acaban haciendo la competencia a bares y restaurantes. De hecho, aseguran que ya están notando las consecuencias; están notando un descenso en el número de clientes.

Es un fenómeno de consumo que se está extendiendo: personas que van a comer a los supermercados. "Siempre que voy están las mesas llenas y en los bares no pasa", nos cuentan.

Porque en los supermercados comenzaron vendiendo platos preparados y ya crean espacios propios y decorados para comer sin salir por la puerta del local. El consumo de platos precocinados o preparados ha crecido casi cuatro puntos en el último año. "Lo de Mercadona está bueno y te saca de algún apuro", "es mucho más práctico" o "los platos son muy buenos y de muy buena calidad", son algunas de las opiniones que nos hemos encontrado.

Por ello, estas superficies de alimentos han acondicionado espacios para comer allí. Tal y como dicen los propios consumidores, "resulta más rápido y más cómodo". Porque "la comida del supermercado suele ser más barata y no tienes que esperar a que te lo traigan" o porque "es más rentable comprar aquí que ir a un restaurante", los supermercados ganan y dan la "rapidez" que exigimos en estos tiempos.

Todo esto ha generado el enfado de la patronal de la hostelería. De hecho, su presidente denunció esta realidad este martes. "Ahora tenemos gasolineras, tiendas, hipermercados o supermercados que quieren ser bares. Eso es competencia desleal. Nosotros lo que les decimos es que tenemos que jugar en igualdad de condiciones", exigió José Luis Álvarez Almeida, el presidente de la patronal Hostelería de España.

Ya hay bares que buscan alternativas. Es el caso de Rosi Ortiz, que es camarera en el restaurante 'Che que bo'. "Nosotros tenemos raciones para llevar y hacemos también menú diario". Pese a ello, se quejan de no poder aplicar los mismos precios que en un hipermercado. Porque a ellos, cuentan, "sí que nos han subido los proveedores, pero nosotros no podemos subirlo", porque lo asumirían los clientes.

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