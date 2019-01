La Generalitat espera lograr un acuerdo con los taxistas de Barcelona "antes del lunes"

En declaraciones a 'Catalunya Ràdio' y a 'RAC1', el conseller de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, ha defendido el contenido del decreto que prepara para regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC), que obliga a reservar los servicios de un Uber o un Cabify con 15 minutos de antelación.

Respecto a la protesta iniciada por los taxistas, el conseller ha dicho que "es legítima siempre y cuando no suponga alterar el orden público, que no haya violencia o no se ataque la economía de la ciudad".

En esta línea, ha alertado de que episodios de violencia como los registrados en Barcelona, que ha atribuido a "algunos grupos incontrolados", afectan a la imagen del taxi y de la ciudad, y ha añadido que "la gente no puede vivir con la angustia de encontrarse violencia en la esquina".

Por otra parte, el conseller ha insistido en que no se plantea modificar el período de precontratación de un VTC porque "es sólido jurídicamente" y permite "diferenciar suficientemente" la actividad de taxis y vehículos de alquiler con conductor, ha considerado.

A la pregunta de si se imagina que la huelga indefinida de taxistas se alargue durante semanas, el conseller dicho que tiene la "confianza de que podremos llegar a un acuerdo con los taxistas pronto para poder aplicar este decreto".

"Ofrecemos sobre todo diálogo (a los taxistas) para preparar la futura ley, pero ahora no podemos hacer un brindis al sol y fijar horas de precontratación (para un VTC), porque no sería proporcional", ha asegurado el conseller.

De esta forma, ha dejado claro que una cosa es el decreto ley, en el cual no se plantea hacer modificaciones sobre el período de precontratación, y otra cosa la futura ley catalana que regulará la actividad de taxis y VTC, en la que el Govern está abierto a estudiar aportaciones del sector del taxi.

En esta línea, Calvet ha asegurado que en la ley que quiere preparar el Govern, que debería estar aprobada dentro "de un año y medio y dos años", el Govern abordará cuestiones como "el tiempo mínimo de servicio o cualquier otro asunto".

De hecho, el viernes el sector del taxi mantuvo contactos con el Govern y le propuso que fijara un tiempo de tres horas desde que un VTC presta un servicio hasta que se hace cargo del siguiente, una propuesta que el Govern dijo que estudiaría de cara a esa ley específica, siempre según la versión de los taxistas.

En cuanto al tiempo de precontratación del servicio de un Uber o un Cabify, Calvet ha asegurado que "ningún país de Europa lo tiene regulado", pero ha defendido no ir más allá de los 15 minutos establecidos en el decreto.

No obstante, el conseller dijo el viernes que dejaría margen de maniobra a entes locales como el Área Metropolitana de Barcelona para que pudieran alargar este tiempo mínimo de precontratación atendiendo a las características singulares de cada territorio.

"La jurisprudencia nos dice que este tiempo debe ser proporcional. Si ponemos (en el decreto ley) un tiempo que evita la actividad económica, estamos actuando contra el mercado y los tribunales lo tumbarán inmediatamente", ha advertido Calvet, que ha explicado que en Francia se intentó fijar un período de precontratación de seis horas y la justicia lo impidió.