Son horas decisivas para el futuro de Ferrovial y también para el Gobierno en materia económica. Este jueves, 13 de abril, la junta general ordinaria de accionistas de Ferrovial se reúne para abordar el traslado de su sede social a Países Bajos, una operación que anunció por sorpresa a finales de febrero y que ha generado un fuerte rechazo en el seno del Gobierno. El Ejecutivo lucha por que una empresa española que ha crecido con dinero público se quede en nuestro país.

El grupo que preside Rafael del Pino, su principal accionista con más del 20 % del capital, someterá a votación de sus accionistas la fusión inversa de Ferrovial por parte de su filial holandesa Ferrovial Internacional (FISE), que ya aglutinaba el 86 % de los activos.

Hasta ese día, la compañía apura los contactos para tratar de convencer a los accionistas contrarios a la marcha para que no vendan sus acciones y puedan llegar a frustrar la operación. Y parece que los contactos funcionan, puesto que el fondo soberano de Noruega, en principio contrario al traslado, votará ahora a favor de él, según avanza el medio económico 'Expansión'.

La operación no solo está condicionada al visto bueno de sus accionistas, también influyen los posibles derechos de separación que ejerzan aquellos que son contrarios a este traslado.

Si los que votan en contra, además ejercen el derecho de separación -es decir, venden sus acciones- pueden bloquear la operación aunque la mayoría apoye la operación, si superan los 500 millones de euros.

La situación también está considerada a que exista la certeza razonable de que las acciones podrán cotizar simultáneamente en la bolsa española y en la de Ámsterdam como paso previo a hacerlo en Estados Unidos.

En sus esfuerzos por evitar esta 'mudanza', el Ministerio de Asuntos Económicos ha remitido una carta al consejero delegado de la compañía, Ignacio Madridejos, para recordar a la empresa que Bolsas y Mercados Españoles (BME) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no ven obstáculos que impidan a la empresa cotizar en Estados Unidos sin necesidad de cambiar su sede social a Países Bajos. Esto, explican en la misiva, podría hacerse "desde España": "No hay obstáculos, no hacen falta cambios normativos para que puedan acceder al mercado americano desde nuestro país".

¿Cuáles son las posiciones de los accionistas?

Leopoldo del Pino, hermano del presidente de Ferrovial y cuarto accionista del grupo con un 4,15 % del capital, se inclina a votar en contra del traslado social, aunque con toda probabilidad se mantendrá en el capital y no ejercerá su derecho de separación, que ascendería a casi 800 millones teniendo en cuenta que suma más de 30 millones de títulos.

Norges Bank, el fondo de inversión noruega que posee el 1,49% del capital, había avanzado que votaría en contra, pero en el último momento ha cambiado su opinión y finalmente votarán a favor del traslado, según informa el medio económico 'Expansión'.

Y es que, para los accionistas que voten en contra del acuerdo de fusión y deseen ejercitar el derecho de separación en el plazo de un mes, Ferrovial ha fijado un precio de reembolso de 26,0075 euros por acción.

La compañía mantiene que sus principales accionistas, que excluyendo a su presidente son básicamente internacionales, señalaron la idoneidad de este traslado para potenciar el crecimiento del grupo y favorecer su cotización en EEUU.

De hecho, el fondo The Children's Investment Master Fund (TCI) ha elevado por encima del 7 % su participación en Ferrovial después de que el grupo anunciara este cambio tras adquirir algo más de un 1 % de la compañía valorado en cerca de 191 millones.

Ferrovial pide al Gobierno que "respete" su decisión

La comunicación por carta ha sido bidireccional. Desde la compañía, el consejero delegado ha emitido un carta al Gobierno en la que pide que "respete" la decisión de adopten los accionistas. En ella mantiene que la opción preferible es la doble cotización desde los Países Bajos.

Asegura que esta voluntad no responde a motivos fiscales, sino a que es un requisito necesario para poder cotizar en la Bolsa de Nueva York. Abducen que la doble cotización es una opción "bien conocida" cuando se hace desde los Países Bajos pero no cuenta con precedentes en España.

"El consejo de administración de Ferrovial ha considerado preferible para el interés social recurrir a vías ya contrastadas de cotización directa", destaca en la misiva.