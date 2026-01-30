Pagar menos entre semana y más los findes: la restauración se abre a aplicar los precios dinámicos según oferta y demanda

¿Por qué es importante? La propuesta cuenta con el apoyo de prestigiosos cocineros como Dani García o Fernando Canales, que ha indicado que falta corporativismo para llevarlo a cabo.

El sector de la hostelería está considerando implementar precios dinámicos, similar a lo que ocurre con hoteles y vuelos. Esta estrategia, apoyada por el chef Dani García, propone ofrecer precios más bajos entre semana y más altos los fines de semana para equilibrar la demanda. Aunque la idea lleva tiempo en estudio, su implementación no es sencilla, ya que factores como la popularidad del plato, el tiempo de preparación y el costo de los ingredientes también influyen. Algunos restaurantes, como Abades Triana en Sevilla, ya aplican esta estrategia en fechas como Navidad. Sin embargo, no todos están de acuerdo, y algunos clientes expresan descontento, especialmente aquellos cuyos días libres coinciden con los precios más altos.

El mundo de la hostelería y restauración parece estarse abriendo a nuevas ideas. Es probable que alguna vez haya oído hablar de algo llamado precios dinámicos, eso que hace que servicios como los hoteles o los vuelos sean más caros unos días que otros. Pues bien, esta propuesta, que podría resumirse en ofrecer platos más baratos entre semana y pagar más si se sale a cenar un fin de semana, parece estar cada vez más cerca de aplicarse en este sector y ya cuenta con el apoyo de referentes como el chef Dani García.

"Los lunes más barato y los sábados más caro porque a mí los sábados y los viernes me sobra gente. Necesito más gente los lunes, martes y miércoles", así lo comunicó el chef que ostenta dos estrellas Michelin el pasado jueves en 'El Hormiguero', poniendo sobre la mesa esta fórmula que cruza oferta y demanda, como si se tratase del día del espectador en el cine.

Lo cierto es que la idea no es nueva, lleva años siendo estudiada en la hostelería, pero no es tan sencillo como elegir unos días u otros, entrarían en juego otros factores. "Un plato popular versus un plato que no es tan popular, tiempo de preparación y un tema stock", ha explicado el CEO y fundador de DynamEat, Alessio Di Gaetano. En este sentido, si el plato tarda mucho en prepararse y hay muchos comensales esperando, sube; si ya no está de moda, baja; que ese día está más caro en el mercado, vuelve a subir.

Por otra parte, importantes restaurantes como el Abades Triana (Sevilla) ya la están llevando a cabo en Navidad. "Los precios de las materias primas suben considerablemente y el establecimiento hostelero tiene que adaptar sus escandallos a como compra para poder luego venderlo", ha detallado Francisco Azuaga, gerente del local.

Sin embargo, a pesar de que cada vez son más las voces que parecen estar de acuerdo con su implementación, no todos parecen estar por la labor. El prestigioso chef vasco Fernando Canales, del restaurante Etxanobe, ha apuntado que falta corporativismo. "No se puede imponer, pero deberíamos ir a eso", ha manifestado.

Con todo, no a todos los clientes les hace gracia la idea. Algunos señalan que de esta manera podrían también salir a cenar entre semana, pero a otros, como los jóvenes, no les gusta porque sus días libres coincidirían con los de mayor precio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.