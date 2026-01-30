Ahora

España, a la cabeza

Del despectivo PIGS a ser las que más crecen: Portugal, Italia, Grecia y España se posicionan como las economías más fuertes de Europa frente al norte

Las cifras La economía española creció en 2025 un 2,8%, un dato extraordinario para España. La inflación también se redujo el año pasado medio punto hasta anotar un 2,4%. El aumento del consumo sería una de las razones que explican estos resultados.

Del despectivo PIGS a ser las que más crecen: Portugal, Italia, Grecia y España se posicionan como las economías más fuertes de Europa frente al norte
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La economía española creció en 2025 un 2,8%, un dato extraordinario para España. La inflación también se redujo el año pasado medio punto hasta anotar un 2,4%. El aumento del consumo sería una de las razones que explican estos resultados.

A esto hay que sumarle otro dato muy ilustrativo: el paro en España se sitúa por debajo del 10%, la cifra más baja desde 2008. Precisamente en aquella época, Portugal, Italia, Grecia y España eran conocidos como los PIGS (cerdos en inglés). Pero ahora las economías de los países del sur son las más fuertes de Europa.

En el norte de Europa se referían a estos cuatro países del sur como los PIGS de forma despectiva porque eran consideradas las economías débiles. Ahora, sin embargo, la situación económica ha cambiado mucho.

Portugal, Italia, Grecia y España se posicionan como las economías más fuertes de Europa frente al nortePortugal, Italia, Grecia y España se posicionan como las economías más fuertes de Europa frente al nortelaSexta

En 2024, en el bloque de Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia y Bélgica el PIB bajó. En cuanto a la proyección del PIB para 2026 la comparativa también llama la atención. En el bloque del sur, España lidera con ese 2,8% mientras que en el bloque del norte Países Bajos se apunta un 1,7% de subida.

En la creación de empleo, además, España también se muestra fuerte. De hecho, prácticamente el bloque sur es el que está generando trabajo, y España va a la cabeza de esa creación de empleo. Mientras, la realidad en el bloque norte es muy distinta. Alemania y Austria, por ejemplo, destruyeron puestos de trabajo en 2025. Solo Países Bajos se mantuvo en positivo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump vuelve a aparecer en los archivos de Epstein: una menor de 13 años habría sido "obligada a practicarle sexo oral hace 35 años"
  2. Muere en el hospital una de las heridas en la tragedia de Adamuz: el balance de víctimas mortales se eleva a 46
  3. La Fiscalía insta a Aldama a presentar en la Audiencia Nacional las pruebas que dice tener sobre la financiación irregular del PSOE
  4. Illa sale del hospital con alta domiciliaria para continuar con el tratamiento en casa
  5. España, ante un tren infinito de lluvia y viento: Leonardo podría convertirse en la quinta borrasca consecutiva en golpear la Península
  6. Rosalía, la sorpresa del concierto por Palestina de Barcelona: "Hoy especialmente es un honor estar en este escenario"