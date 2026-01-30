Del despectivo PIGS a ser las que más crecen: Portugal, Italia, Grecia y España se posicionan como las economías más fuertes de Europa frente al norte

Las cifras La economía española creció en 2025 un 2,8%, un dato extraordinario para España. La inflación también se redujo el año pasado medio punto hasta anotar un 2,4%. El aumento del consumo sería una de las razones que explican estos resultados.

En 2025, la economía española experimentó un notable crecimiento del 2,8%, acompañado por una reducción de la inflación al 2,4%. El incremento del consumo es una de las razones detrás de estos resultados positivos. Además, el desempleo en España cayó por debajo del 10%, el nivel más bajo desde 2008. Este cambio contrasta con la situación de hace años, cuando España, junto a Portugal, Italia y Grecia, era considerada una economía débil. Actualmente, el bloque sur lidera en crecimiento y creación de empleo, mientras que el bloque norte, con países como Alemania y Austria, enfrenta desafíos económicos y laborales.

La economía española creció en 2025 un 2,8%, un dato extraordinario para España. La inflación también se redujo el año pasado medio punto hasta anotar un 2,4%. El aumento del consumo sería una de las razones que explican estos resultados.

A esto hay que sumarle otro dato muy ilustrativo: el paro en España se sitúa por debajo del 10%, la cifra más baja desde 2008. Precisamente en aquella época, Portugal, Italia, Grecia y España eran conocidos como los PIGS (cerdos en inglés). Pero ahora las economías de los países del sur son las más fuertes de Europa.

En el norte de Europa se referían a estos cuatro países del sur como los PIGS de forma despectiva porque eran consideradas las economías débiles. Ahora, sin embargo, la situación económica ha cambiado mucho.

Portugal, Italia, Grecia y España se posicionan como las economías más fuertes de Europa frente al norte

En 2024, en el bloque de Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia y Bélgica el PIB bajó. En cuanto a la proyección del PIB para 2026 la comparativa también llama la atención. En el bloque del sur, España lidera con ese 2,8% mientras que en el bloque del norte Países Bajos se apunta un 1,7% de subida.

En la creación de empleo, además, España también se muestra fuerte. De hecho, prácticamente el bloque sur es el que está generando trabajo, y España va a la cabeza de esa creación de empleo. Mientras, la realidad en el bloque norte es muy distinta. Alemania y Austria, por ejemplo, destruyeron puestos de trabajo en 2025. Solo Países Bajos se mantuvo en positivo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.