Es la imagen que se repite en algunos mercados: menos melones y sandías justo cuando más apetecen. "Esto es oferta y demanda. Cuanto menos género entra, más caro va a ser. Han subido un euro", explica Alicia, que trabaja en un mercado de Valencia.

Un encarecimiento que nota el consumidor. "Ahora mismo acabo de comprar medio meloncito y 5 euros, pesará dos kg", cuenta Julio en el mismo mercado. Otros optan por comprar menos cantidad: "Si compras uno medianito, casi te resulta más económico", dice María José.

Entre las razones, la sequía en la Comunidad Valenciana y cómo muchos han preferido no sembrar. Desde Meliana, Valencia, el agricultor Julio Romero explica que muchos se lo piensan dos veces antes de cultivar y que si no tienen agua, no plantan. "Se encarece mucho el producto", añade.

Y otra causa del aumento de precio es la granizada que hubo en mayo en Murcia y el norte de Almería. Plácido Pérez-Chuecos, presidente de la organización agraria COAG en Lorca (Murcia), calcula que la producción se ha reducido entre un 70 y un 65% menos. "Hay menos piezas y algunas con marcas de granizo", detalla.

Los agricultores esperan que a finales de este mes el problema pase de largo. En Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid empiezan a recolectarlos en agosto. José Carlos Velasco, presidente de AGIM-COAG, dice que si no hay grandes fenómenos meteorológicos, a priori la producción estará recuperada y "el precio bajará".