La falta de componentes vuelve a paralizar la producción de coches en España. Las fábricas de Stellantis en Zaragoza y Vigo han interrumpido su actividad este fin de semana. La de Volkswagen en Navarra, por su parte, cerrará el próximo 2 de septiembre por la falta de piezas para producir vehículos completos.

Así, en la planta de Landaben (Pamplona) se trabajará en tres turnos en los otros cuatro días de la semana, según ha informado UGT. El día de cierre tendrá consideración de ERTE. En palabras de la dirección de le empresa, la situación sigue muy inestable tras el periodo vacacional y, a consecuencia de ello, se han estado produciendo coches incompletos (a falta de la MIB). Sin embargo, no es el único problema. A la falta de MIB (que no está impidiendo de momento fabricar), se le suma la falta de columnas de dirección y cajas de cambio automáticas, lo que que provoca que el próximo viernes 2 de septiembre no haya producción, "ya que sin alguna de estas piezas no se puede producir el coche incompleto".

Por su parte, la parada anunciada para este fin de semana en la planta de Stellantis en Vigo por problemas de aprovisionamiento se prolongará unos días más, tal y como ha comunicado la empresa a la plantilla este viernes. Así, "por causas de fuerza mayor", ha comunicado nuevas "alteraciones" en la producción, de manera que se cancela la actividad en el sistema 1 (el que monta el Peugeot 2008, Peugeot 301 y C-Elysée) en el turno de la mañana del sábado, en la noche del domingo y en los tres turnos de lunes y martes. La previsión es retomar la producción el miércoles a las 6.00 horas.

Con respecto al sistema 2 (que monta las furgonetas Berlingo, Peugeot Rifter/Partner, Opel Combo y Fiat Doblò), se suspende el turno de la mañana del sábado, el de la noche del domingo, los tres turnos del lunes y los turnos de mañana y tarde del martes. De este modo, se reiniciará la actividad en el turno de noche del martes al miércoles. Finalmente, en el taller de baterías están suspendidos los tres turnos de este viernes, y tampoco trabajarán ni el lunes ni el martes, con la previsión de volver a la actividad a las 6.00 horas del miércoles.

Mientras tanto, la planta de Stellantis en la localidad zaragozana de Figueruelas reanudará su producción unos días antes: a las 06.00 horas del lunes, 29 de agosto. Su paralización de la sección de producción comenzó a las 22.00 horas del jueves. Todos los trabajadores de la factoría, alrededor de 5.000 empleados, ya han vuelto de las vacaciones de verano. En la actualidad, la fábrica de Stellantis en Figueruelas produce los modelos Corsa, C3 Aircross y Crossland.