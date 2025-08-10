Ahora

Las cuentas del verano

"El helado y la cerveza no se perdonan... y al final te arruinas": los españoles doblarán en 2025 sus gastos en vacaciones

El dato El 94% de los españoles se irá de vacaciones este verano, con un gasto medio de 1.339 euros, lo que supone un incremento de un 48% respecto a 2024.

Llegan las vacaciones y, con ellas, se dispara el gasto. Media España está disfrutando de su descanso, de la playa o de la montaña, y también de los chiringuitos, los bares y los restaurantes. Ante este aluvión de ocio, que el gasto se dispare en verano es inevitable.

El 94% de los españoles se irá de vacaciones este verano, con un gasto medio de 1.339 euros, lo que supone un incremento de un 48% respecto a 2024. Tan solo un 26% tiene pensado gastar menos de 500 euros, mientras que un 22% gastará 2.000 euros o más.

No obstante, la inflación afecta y mucho, y por eso, un 44% tiene previsto reducir su gasto en vacaciones, algo que afecta especialmente a las familias con menos poder adquisitivo.

El principal gasto, como cada verano, será en bares y restaurantes. "El helado no se perdona, la cerveza no se perdona... al final te arruinas", asegura un turista. Porque, tras meses de rutina, para muchos sentarse en una terraza no es una opción, sino una obligación: "La cerveza es lo que mejor sienta en verano. Estás trabajando todo el año para esto, ¿no?".

Pero no solo gastamos en hostelería. La compra de cremas solares, bañadores y ropa de verano se dispara de cara a las vacaciones, lo que hace que muchos tengan que hacer un gran desembolso antes de haber puesto un pie en la playa.

Ante esta situación, hacer equilibrios entre gasto y disfrute es más necesario que nunca, ya que la cuesta de septiembre está a la vuelta de la esquina y a muchos se les puede hacer demasiado dura.

