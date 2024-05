Al BBVA le toca convencer a los accionistas para que acepten su opa hostil a Banco Sabadell: una acción de nueva emisión por cada 4,83 de la entidad catalana. Sin embargo, los analistas no auguran un buen resultado a esas negociaciones. Miguel Ángel Bernal, miembro del Instituto de Analistas Financieros, asegura que el banco bilbaíno "necesitaría una oferta muy superior a la que hay actualmente y, además de ello, con dinero, no con títulos". Es decir, que lo que quieren los accionistas es lo de siempre: pasta.

Es lo que Bernal cree que exigiría uno de los principales accionistas del Sabadell: David Martínez Guzmán, apodado como "el fantasma de Wall Street". Para el analista no cree que vaya "a aceptar las condiciones del BBVA", sino que "va a exigir más y, además, va a exigir que le paguen en efectivo, no en acciones".

"El fantasma de Wall Street"

Si realizamos una rápida búsqueda sobre quién es "el fantasma de Wall Street" y por qué tiene ese nombre en Internet, solo nos aparecerán un par de fotografías de su rostro. Es una auténtica incógnita. Se rumorea que contrató a una empresa estadounidense para comprar todos los dominios que hablaban de él y cerrarlos. Esperemos que este no sea el último artículo que vea la luz en la web de laSexta.

Se trata de un multimillonario mexicano con muy mala relación con Carlos Slim y muy buena con los gobiernos progresistas de Manuel López Obrador en México, de la familia Kirchner en Argentina o del régimen chavista de Nicolás Maduro. También es conocido como "el Amancio Ortega mexicano", por crear su imperio desde cero. El fondo de inversión de Martínez Guzmán (Fintech) acumula el 3,49 % del capital de Banco Sabadell, según la agencia Bloomberg.

BlackRock, su primer espada

Sin embargo, el fondo que más accionariado acumula es BlackRock, el mayor gestor del mundo. Su capital asciende al 3,69 %, según Bloomberg. Sorprende, porque ese mismo fondo también posee el 5,91 % de las acciones del BBVA. Es como si BlackRock estuviese lanzando una oferta a BlackRock.

No es el único "agente doble" en esta operación que ha sacudido la banca española. Otros fondos como JP Morgan, Norges Bank, o Vanguard Group; también acumulan capital en ambas entidades. Sin embargo, esto tampoco supone una ventaja para el BBVA, según el analista Ignacio González Crespo. Para él, "el BBVA se ha metido en un lío" y su única salida pasa por aplicar "lo que dijo hace poco el presidente Joe Biden: "pay them more"", o lo que es lo mismo, pagadles más.

"El BBVA se ha metido en un lío"

De aquellos barros, estos lodos. Por tanto, en este contexto se plantea qué salida le queda al BBVA aparte de "una huida hacia delante", como destaca Crespo. Su apuesta también pasa por incluir "un pago de dinero en efectivo", aunque advierte, "si el BBVA no tiene la liquidez suficiente", tendrá que endeudarse para obtener ese efectivo, lo que hará que "su cotización caiga, además de la caída que ya normalmente tiene siempre cualquier comprador que lanza una OPA".