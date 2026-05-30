Una empresa transparente con los salarios de sus trabajadores destaca las ventajas de su decisión: "Muchas preocupaciones dejan de existir"

Los detalles Alfredo Scoch, director de 'Alan España', señala que en su compañía no se negocian los salarios, sino que "tienen una tabla, que es como un excel, en el que se sabe lo que se va a ganar en función del nivel y de la experiencia" que se tiene.

Alfredo Scoch es director de 'Alan España', una empresa donde todo el mundo sabe lo que cobran sus compañeros. "Desde que empezamos la empresa eso es así. El tema del salario es uno de los temas que más preocupa a las personas, si ganaré más o menos que el de al lado y aquí todas esas preocupaciones dejan de existir", señala al respecto, tras lo que destaca que una de las ventajas de esa transparencia es que "quita muchas discusiones porque todo el mundo sabe lo que gana todo el mundo".

En esta empresa no se negocian los salarios, sino que tienen una tabla, "que es como un excel, en el que tú sabes por el nivel y la experiencia que tienes lo que vas a ganar", tal y como explica Scoch, a lo que añade: "Por un lado está muy bien porque es muy justo, pero por otro lado nos impide negociar y a veces hay un candidato al que te gustaría subirle el salario, pero eso estropearía el sistema para todos".

Isa, ingeniera, lleva un año trabajando en la empresa. A pesar de recibir cada semana centenares de ofertas, cuenta, fue esa transparencia la que la hizo decantarse por "Alan España'. "El rango salarial en ingeniería es muy amplio y prefería conocer que no iba a tener que negociar el salario, que iba a saber el de mis compañeros y que no iba a tener que hacer la pregunta incómoda de cuánto me vas a pagar o que me hicieran a mí la de cuánto quiero cobrar", argumenta.

Por su parte, Diego, que ha llegado desde una empresa tradicional, reconoce que se sorprendió cuando le dijeron que iba a conocer el sueldo de todos los compañeros y que ellos iban a saber el suyo, pero ahora defiende que "la realidad es que te evita mucho chascarrillo y desaparecen las envidias". "Los salarios en las empresas generalmente no son transparentes pero todo el mundo sabe si alguien cobra más o menos que él", apostilla.

Sin embargo, ese secretismo, casi de Estado, todas las empresas tendrán que empezar a destaparlo en menos de 30 días.

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