Europa sanciona a Temu por no cumplir con la legalidad: los juguetes para bebés o los cargadores, entre los productos más peligrosos

¿Por qué es importante? Muchas de las cosas que están en venta no cumplen con las normas más básicas de seguridad. Algunos objetos tienen piezas desmontables que suponen riesgo de asfixia o sustancias que podrían ser tóxicas para los más pequeños.

La compra online se ha vuelto habitual, pero detrás de los precios bajos de plataformas como Temu se esconden riesgos significativos. La Comisión Europea investiga desde 2024 a este gigante asiático y ha hallado que muchos de sus productos son ilegales. Cargadores y juguetes para bebés no cumplen con las normativas de seguridad europeas, presentando riesgos de asfixia y toxicidad. Además, la plataforma es criticada por su diseño adictivo. De confirmarse las irregularidades, Temu podría enfrentar una multa de 200 millones de euros. Tiene hasta el 28 de agosto para presentar un plan que garantice el cumplimiento de las normativas europeas.

Se ha convertido casi en una rutina. Cuando nos falta algo en casa, vamos a comprarlo directamente a las plataformas online. Sin embargo, tras todos los artículos tan baratos se esconden grandes peligros.

La Comisión Europea lleva investigando a la plataforma Temu desde 2024 y el resultado es demoledor: muchos de los productos vendidos por el gigante asiático son ilegales. La mayoría de los cargadores, por ejemplo, no pasan ni las pruebas más básicas de seguridad. Tampoco los juguetes para bebés cumplen las normativas europeas. Tienen piezas desmontables que suponen un riesgo de asfixia o sustancias químicas que podrían ser tóxicas.

Además, la Comisión Europea también pone el foco en el diseño adictivo de la plataforma. "Todo el rato te está ofreciendo demasiados productos y al final me cuesta decidirme porque es como muy acosador", expresa al respecto una usuaria.

De confirmarse, la multa impuesta de 200 millones de euros por inclumplir la ley de Servicios Digitales podría ser mayor. En este sentido, un joven defiende que "está bien que se sancione a compañías que no la respeten y que no respeten la filosofía de la UE".

La plataforma asiática tiene hasta el 28 de agosto para presentar un plan de acción que garantice algo tan básico como cumplir las normativas de seguridad y calidad europeas.

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