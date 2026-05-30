Ahora

Multa de 200 millones

Europa sanciona a Temu por no cumplir con la legalidad: los juguetes para bebés o los cargadores, entre los productos más peligrosos

¿Por qué es importante? Muchas de las cosas que están en venta no cumplen con las normas más básicas de seguridad. Algunos objetos tienen piezas desmontables que suponen riesgo de asfixia o sustancias que podrían ser tóxicas para los más pequeños.

Europa multa a Temu
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Se ha convertido casi en una rutina. Cuando nos falta algo en casa, vamos a comprarlo directamente a las plataformas online. Sin embargo, tras todos los artículos tan baratos se esconden grandes peligros.

La Comisión Europea lleva investigando a la plataforma Temu desde 2024 y el resultado es demoledor: muchos de los productos vendidos por el gigante asiático son ilegales. La mayoría de los cargadores, por ejemplo, no pasan ni las pruebas más básicas de seguridad. Tampoco los juguetes para bebés cumplen las normativas europeas. Tienen piezas desmontables que suponen un riesgo de asfixia o sustancias químicas que podrían ser tóxicas.

Además, la Comisión Europea también pone el foco en el diseño adictivo de la plataforma. "Todo el rato te está ofreciendo demasiados productos y al final me cuesta decidirme porque es como muy acosador", expresa al respecto una usuaria.

De confirmarse, la multa impuesta de 200 millones de euros por inclumplir la ley de Servicios Digitales podría ser mayor. En este sentido, un joven defiende que "está bien que se sancione a compañías que no la respeten y que no respeten la filosofía de la UE".

La plataforma asiática tiene hasta el 28 de agosto para presentar un plan de acción que garantice algo tan básico como cumplir las normativas de seguridad y calidad europeas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La legislatura, en el alambre: los socios de Sánchez le miran de reojo mientras el PSOE clama por "no judicializar la política"
  2. De intentar acabar con el coronel Balas a buscar escándalos del PP para tapar los del PSOE: el 'manual de instrucciones' de Leire Díez
  3. Sin "decisión final" sobre Irán: un "paciente" Trump sigue sin cerrar un acuerdo mientras se mantiene el doble bloqueo sobre Ormuz
  4. Trágico accidente en el Rallye de la Cerámica en Castellón: muere un participante y otro se encuentra muy grave
  5. Tras la pista de la verdadera identidad de Banksy: un café en Ucrania, un detective español y el 'fantasma' Robin Gunningham
  6. Muere a los 89 años Josefina Molina, una de las grandes pioneras del cine español