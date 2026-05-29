La inflación en mayo se mantiene en el 3,2% en pleno shock energético por la guerra en Irán

Los detalles La inflación en mayo se mantiene en el 3,2% mientras que la subyacente (que excluye energía y alimentos no elaborados) se sitúa en el 2,9%, una décima por encima de la tasa de abril. Unos datos que se ven sostenidos aún por las ayudas energéticas del Gobierno.

La inflación en mayo se mantuvo en el 3,2%, igual que en abril, impulsada por el transporte y el ocio, aunque compensada por la caída de precios del vestido y el calzado. El Instituto Nacional de Estadística publicó el dato adelantado del IPC en un contexto de volatilidad por la guerra en Irán. El Ministerio de Economía valoró la efectividad de las medidas del Gobierno, destacando el "escudo renovable". La inflación subyacente subió al 2,9%. Algunas medidas fiscales, como las sobre electricidad y carburantes, se mantendrán hasta el 30 de junio, mientras que el Gobierno seguirá evaluando su continuidad.

La inflación se mantuvo en el 3,2 % en mayo, la misma tasa que en abril, en un mes en el que el transporte y el ocio impulsaron los precios al alza, aunque este incremento se compensó con el abaratamiento del vestido y el calzado. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC), en un contexto de elevada volatilidad de los precios energéticos por la guerra en Irán y con las medidas fiscales del Gobierno todavía en vigor.

Un dato que desde el Ministerio de Economía valoran destacando la efectividad de las medidas aplicadas por el Gobierno y "el 'escudo renovable' en un contexto de elevada volatilidad de los precios energéticos por la guerra".

Según el Ministerio, esta estabilidad se da en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica y confirma que el plan de respuesta del Gobierno está cumpliendo su objetivo principal: amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares.

La inflación interanual de los alimentos y bebidas no alcohólicas en mayo permanece plana, frente a la subida de hace un año, y favorece la estabilidad de la inflación general, junto a la contención de la electricidad y del vestido y el calzado.

La inflación subyacente (que excluye energía y alimentos no elaborados) se sitúa en el 2,9%, una décima por encima de la tasa de abril.

Las medidas anticrisis que se quedan por ahora y las que se van

En lo que respecta a las medidas anticrisis, tras la bajada de la factura de la luz en abril, a partir del 1 de junio se inicia la desactivación gradual de la rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña. Las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continuarán hasta el 30 de junio.

Las medidas fiscales sobre los carburantes -tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional- permanecerán vigentes hasta el 30 de junio.

También continuarán en vigor las medidas sectoriales: ayudas a agricultores y transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico (42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos).

El Gobierno seguirá monitorizando la evolución de los precios con los agentes sociales y los sectores más afectados para ver si es necesario seguir manteniendo algunas medidas más allá del 30 de junio, suprimirlas o introducir nuevas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido