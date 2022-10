El nuevo propietario de Twitter, el multimillonario Elon Musk, pretende elevar el coste del servicio de suscripción de la red social, Twitter Blue, a 19,99 dólares al mes desde los 4,99 dólares actuales, incluyendo el servicio de verificación de perfil, con la advertencia de que todos aquellos usuarios que actualmente disponen de la popular confirmación azul la perderán si no se abonan al servicio, según 'The Verge'.

El portal especializado explica que el plan de Musk contempla que los usuarios verificados, que se estiman en torno al medio millón de cuentas, dispongan de 90 días para suscribirse al servicio o perderían su marca de verificación azul.

Asimismo, los empleados encargados del proyecto habrían sido advertidos este domingo de que deben tener listos los cambios en la función para su lanzamiento el próximo 7 de noviembre o serán despedidos.

Musk, que desde la adquisición de la empresa se describe en su perfil en la red social como "tuitero jefe" ha indicado en algunos de sus últimos comentarios que "Twitter formará un consejo de moderación de contenido con puntos de vista muy diversos", advirtiendo de que no se tomarán decisiones de contenido importantes ni se restablecerán cuentas antes de que se reúna ese consejo.

Además, entre diversas ideas que ha desgranado en los últimos días, como la posible recuperación de 'Vine' el servicio de microvídeos que muchos consideran precursor de TikTok, el empresario ha confirmado que "todo el proceso de verificación se está renovando en este momento".

Por su parte, algunos famosos, como el escritor estadounidense Stephen King, ya se han pronunciado a través de sus redes sociales para mostrar su desacuerdo con esta medida que pretende implantar. "¿20 dólares al mes para mantener mi cheque azul? Joder, deberían pagarme a mí. Si eso se implanta, me iré como Enron", ha indicado al poco de darse a conocer la noticia.

El pasado 28 de octubre, el consejero delegado de Tesla y SpaceX, Elon Musk, completó la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares (una cifra similar en euros), tras lo que decidió prescindir de los principales directivos hasta entonces de la red social.

En concreto, los accionistas de la compañía han recibido 54,20 dólares por cada acción y Twitter pasará a ser propiedad del magnate, dejando así de cotizar en Bolsa.

Bulos y polémicas de Elon Musk

Lo cierto es que el nombramiento de Elon Musk como nuevo propietario de Twitter ha estado rodeado de polémica desde el principio. El multimillonario llegó a la sede de esta plataforma asegurando que su misión era "reestablecer la libertad de expresión" en esta red social.

Una afirmación con la que no están de acuerdo los expertos, que creen que Twitter ya goza de bastante manga ancha en cuanto a qué se puede escribir. Por tanto, creen que relajar las reglas tendrá consecuencias, como ya empieza está comenzando a pasar.

Desde la llegada de Elon Musk se ha disparado el uso de dos graves insultos en Estados Unidos y las menciones a un falso medicamento contra el Covid. Precisamente, el propio Musk ha publicado ya como jefe su primera 'fake news'.

En concreto, escribió sobre el asalto a la casa de la presidenta de la Cámara de un medio conocido por sus bulos, luego lo borró. El New York Time le reprochó que diera voz a una web plagada de noticias falsas y Musk arremetió contra el medio neoyorkino diciendo que no era verdad que tuiteara un medio con fake news porque no había tuiteado un enlace suyo.