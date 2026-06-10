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Leire Díez, sus libretas y las de su amiga

Un tratamiento médico de un hijo de una amiga y una letra que no es la suya: los argumentos de Leire Díez para probar que no todas las libretas son suyas

Los detalles Según afirmaba la defensa de la presunta fontanera del PSOE y como ella misma ha asegurado a laSexta, la UCO incautó estas agendas en el domicilio en el que fue detenida en 2024.

Las libretas de Leire Díez.
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Si este miércoles Leire Díez denunciaba que varias de las libretas que incautó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no eran suyas, a última hora de la tarde laSexta ha podido confirmar que pertenecerían a una amiga. Precisamente, la presunta fontanera apunta a que se encontraba en su casa cuando se produjo su detención.

En este sentido, Díez argumenta que en una de esas libretas aparece una autorización para un tratamiento médico al que debía someterse uno de los hijos de esta amiga, así como que en otra de las libretas aparece una letra que no se correspondería con la de ella. Por todo ello, se apunta a que habría que realizar un informe grafológico que despeje estas dudas.

Precisamente, este martes la defensa de Leire Díez presentaba un escrito ante el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, que investiga las presuntas cloacas del PSOE, sostenía que algunas de las libretas no eran suyas, así como que otras correspondían A otra época diferente a la investigada (2021-2023).

En el escrito, al que tenía acceso laSexta, las agendas se agrupan en dos grupos: unas que son "del titular de uno de los domicilios en el que se practicó la entrada y registro" el día en que la exmilitante socialista fue detenida, el 10 de diciembre de 2024; y otras "cuya letra tampoco corresponde" con la de Díez.

No obstante, en otras de las libretas, por ejemplo, figuran alusiones a jueces, fiscales, abogados, políticos o miembros de las Fuerzas de Seguridad, referencias a comisiones de investigación parlamentaria o causas judiciales. "ZP", "Marchena" o "Ayuso" aparecen en la libreta azul; mientras que la agenda de 2025 contiene anotaciones como "Pedro no se fía del DAO", "Marlaska y el SE están pillados por la UCO" o "Reunión con PS".

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