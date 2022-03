La Plataforma del Transporte, convocante de los paros, ha anunciado tras su reunión con el Gobierno que continuarán con las protestas.

En su encuentro con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se ha comprometido a presentar "en un plazo de 2 o 3 meses un borrador de ley que recoja la imposibilidad de contratar a pérdidas". Algo que les parece insuficiente porque necesitan que "durante estos meses haya un decreto transitorio" que palie la "quiebra del sector".

Así lo ha manifestado Manuel Hernández, el presidente de la plataforma convocante en declaraciones a los medios tras la reunión. "La ministra nos traslada, de momento, que no ven posibilidad de sacar un decreto que cubra esos 2 o 3 meses de carencia, por lo que no se está dando respuesta a la situación actual", ha señalado al respecto.

Ante esta situación, dice, no tienen "más remedio que seguir en la misma situación" respecto a los paros y las protestas. "Nuestra situación es grave y nos cuesta dinero salir a trabajar. No podemos poner más dinero porque no lo tenemos", ha apostillado.

El líder de la plataforma convocante ha manifestado, además, que el Gobierno les ha pedido que reactiven su actividad el lunes, pero les han trasladado que "para ello, tendría que haber ya medidas" aplicadas al respecto, "aunque fuesen provisionales". A su juicio, un punto que ya se presentó en el Ministerio de Transportes en octubre de 2021, podría estar ya puesto en marcha y se "habría dado respuesta a esta situación".

En cuanto a las medidas acordadas entre el Ejecutivo y el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera, entre las que se encuentran la rebaja de 20 céntimos del combustible o los 450 millones de ayudas directas, consideran que "toda ayuda es buena", pero "no cubren ni el 50% de las pérdidas" que tienen "mensualmente".

Así las cosas, continuarán con un paro que, aseguran, los transportistas seguirán secundando porque "están fuertes". Así lo ha trasladado en una entrevista en Más Vale Tarde José Fernández, el coordinador de la plataforma convocante: "La gente dice que no se moverá el camión hasta que no haya una solución".

La ministra recuerda que sus reivindicaciones están recogidas en el acuerdo que se ha cerrado

Raquel Sánchez ha descartado las medidas transitorias para evitar trabajar a pérdidas que reclamaban los convocantes, remitiéndose al decreto que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes y que, según la titular de Transportes, recoge "la gran mayoría" de sus reivindicaciones.

Así, la ministra ha afirmado que el Gobierno se ha comprometido a plantear una ley que asegure que trabajan con una rentabilidad mínima "lo antes posible" y ha reivindicado las ayudas recogidas en el acuerdo alcanzado la pasada madrugada con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), un órgano que, según los convocantes, no les representa.

"Todo lo que han planteado está recogido en ese acuerdo", ha incidido, haciendo referencia también al decreto convalidado la semana pasada en el Congreso que "también ya recogía medidas que se solicitaban", como la prohibición de las tareas de carga y descarga por parte de los camioneros. "Todas las reivindicaciones las conocemos y además se recogen en ese acuerdo", ha insistido.

Preguntada acerca de si al acuerdo alcanzado con el CNTC se pueden incorporar los posibles acuerdos a los que se llegue con la Plataforma para la Defensa del Transporte, la titular de Transportes ha asegurado que "el acuerdo está cerrado". "Las reivindicaciones que ellos planteaban desde el primer día están recogidas en el acuerdo que se ha cerrado", ha reiterado.

Además, Sánchez ha trasladado que, durante la reunión, ha "apelado a su responsabilidad", señalando que "este país no puede estar sometido a más incertidumbres y que por lo tanto es necesario que retomen la actividad" el próximo lunes o, en su defecto, "dejen trabajar a la mayoría de transportistas que quieren trabajar".