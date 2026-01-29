Cembrero analiza las protestas del campo: "Mercosur es bienvenido, sobre todo en tiempos en que la UE se está alejando de Trump"

En las tractoradas de este jueves, los agricultores protestan contra el acuerdo con Mercosur y contra los recortes de la Política Agraria Común, conocida como PAC. El periodista Ignacio Cembrero lo analiza en este vídeo.

El campo sigue en pie de guerra contra el acuerdo de Mercosur. Los tractores han salido a la calle este jueves para protestar contra el acuerdo de Mercosur y los recortes de la PAC.

El periodista y escritor Ignacio Cembrero señala los tres ejes de esta protesta: la reducción de la PAC, que es el pilar fundamental de la UE, la que más presupuesto absorbe, después está Mercosur y en tercer lugar, los acuerdos con algunos países africanos.

"No se puede querer rechazar a los migrantes y al mismo tiempo impedir que estos países exporten sus productos a la UE. Mercosur es bienvenido, sobre todo en tiempos en que la UE se está alejando de Trump, porque él lo busca con los aranceles", afirma Cembrero.

También añade Cembrero, "el acuerdo con la India es bienvenido porque supondrá un incremento en las exportaciones agrícolas españolas, porque también es una alternativa a este alejamiento que provoca Trump entre la UE y EEUU".

