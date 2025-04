Bernardos, sobre los aranceles: "La incertidumbre va a continuar, Trump va a pasar a la historia como un presidente ridículo"

El economista asegura que el líder republicano "se está inventando una crisis de deuda en EEUU, y ante esta situación no le queda otro remedio que dar marcha atrás".

Donald Trump ha dado este miércoles un nuevo volantazo en su guerra comercial anunciando una pausa de 90 días a los aranceles "recíprocos" que había impuesto a todos los países del planeta, que quedan reducidos provisionalmente al 10%. Sin embargo, a China se le aplican nuevas tasas del 125%.

Gonzalo Bernardos ha criticado duramente la inestabilidad que las decisiones erráticas del líder republicano está generando en la economía estadounidense: "Trump está poniendo en peligro a muchas empresas americanas, está haciendo que los clientes extranjeros no les quieran comprar".

"Se está inventando una crisis de deuda en EEUU, y ante esta situación no le queda otro remedio que dar marcha atrás", ha asegurado el economista. No obstante, tiene claro que "no vamos a ver esos aranceles recíprocos para la mayoría de los países".

"Trump va a pasar a la historia como un presidente ridículo", ha dicho Gonzalo Bernardos para concluir su intervención en Más Vale Tarde, dejando claro que sus volantazos en materia arancelaria pueden causar un daño irreparable a la economía de EEUU.