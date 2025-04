Trump paraliza 90 días los aranceles "recíprocos" y castiga a China subiéndolos al 125%

Trump da su brazo a torcer y ofrece una tregua parcial a excepción de China. El presidente de EEUU ha comunicado a través de su cuenta de Trush Social una pausa de 90 días en la aplicación de aranceles a aquellos países que no han tomado represalias comerciales contra su plan arancelario y han buscado una solución negociada. Ahora, una paz a medias porque no especifica ni cuáles son las naciones con las que va a negociar ni que 75 países han buscado llegar a un acuerdo con Washington. Eso sí, el arancel base del 10%, que ya entró en vigor, se mantiene para todos los países. Es la respuesta "con efecto inmediato" del presidente de EEUU al anuncio de China con el que da un paso más en la guerra comercial iniciada por Trump.

"Por el contrario, y basándome en el hecho de que más de 75 países han llamado a representantes de Estados Unidos, incluidos los Departamentos de Comercio, Tesoro y al representante de Comercio para negociar una solución a los temas que se están discutiendo en relación con el comercio, las barreras comerciales, los aranceles, manipulación de divisas y aranceles no monetarios, y que estos países no han tomado represalias de ningún tipo contra Estados Unidos, a pesar de mis insistentes sugerencias, he autorizado una PAUSA de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este período, del 10%, también con efecto inmediato", ha declarado en su red social.

Un movimiento que lejos de ser un acto altruista, es un ejemplo más la chulería con la que Trump está tratando el tema de los aranceles. El mensaje es claro, sí agachas la cabeza, no rechistas ante los gravámenes y buscas cooperar con el gigante norteamericano se te reducirán las tasas, pero sí tomas medidas la represalía será aun mayor. Y solo hay que ver a China, que la ha utilizado como ejemplo de escarmiento.

Una pseudotregua que no afecta a su principal rival en la guerra comercial: China. El gigante asiático no se achica ante los gravámenes de Trump y ha aceptado el reto que imponía hace una semana el presidente de EEUU jugando con sus mismas cartas. Que Trump sube las tasas, China incrementa los aranceles. Que China responde, Trump contraataca. Por el momento, el último en golpear ha sido Estados Unidos tras anunciar que eleva al 125 % los aranceles que le impone a ese país "con efecto inmediato".

Y todo porque Trump considera la actitud de China como una "falta de respeto" hacia los mercados. Vamos, que al ultra no le sienta nada bien que apliquen su misma medicina contra él. "En algún momento, ojalá en un futuro cercano, China se dará cuenta de que la época en que estafaba a Estados Unidos y a otros países ya no es sostenible ni aceptable", apunta.

Una tormenta perfecta que comenzaba durante la mañana de este miércoles, cuando China anunciaba su respesta a los aranceles de Trump. La potencia asiática eleverá del 34 % al 84 % las tasas a los bienes procedentes de Estados Unidos. Es su forma de responder al gravamen adicional del 50% que anunció este martes por Donald Trump y que eleva el total de tasas a los bienes chinos hasta el 104 %.

Este nuevo impuesto entrará en vigor el jueves, 10 de abril, según ha anunciado el Ministerio de Finanzas de China en un comunicado en el que explica que adopta este medida en respuesta al "repetido error" estadounidense de aumentar los aranceles al país asiático.

Con este nuevo gravámen, China cumple su amenaza de que adoptaría "medidas enérgicas" para salvaguardar sus derechos frente a los nuevas tasas estadounidenses y criticó la "naturaleza chantajista" de la Administración Trump. Xi Jinping desplegó el pasado viernes una batería de contramedidas a los aranceles anunciados la semana pasada por Trump, que ha elevado ahora su apuesta hasta el 84%.

Wall Street repunta

Y entre tanto caos político, Wall Street descorcha las botellas de champán. Ni una hora ha tardado la Bolsa de Nueva York en reaccionar a la pausa de 90 días con subidas de entre el 6 y el 8 %. El índice tecnológico Nasdaq se dispara con una subida de hasta un 9% a los pocos minutos del anuncio. Por su parte, el Dow Jones, que agrupa a las empresas del sector industrial, sube por encima del 6%, y el S&P 500, más de un 7%.

Se trata de la subida más fuerte en cinco años, desde el rebote bursátil tras el desplome por la pandemia de Covid-19, aunque está por ver si se mantiene el optimismo a falta de dos horas para el cierre de la sesión.