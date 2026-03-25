Así puedes obtener el borrador de la declaración de la renta 2025-2026

La campaña de la declaración de la renta comienza el 8 de abril y se extiende hasta el 30 de junio. A partir de este mismo día se podrá acceder al borrador y también se podrán presentar por Internet las primeras declaraciones.

Con la llegada del mes de abril vienen la Semana Santa pero también otros acontecimientos más farragosos: la campaña de la declaración de la renta para el ejercicio de 2025 comienza el 8 de abril, el martes posterior a las vacaciones. A partir de esta fecha, se abre el plazo para presentar las declaraciones por Internet en una campaña que se extiende hasta el 30 de junio.

Días antes de que arranque, una de las principales dudas es la de acceder al borrador de la declaración. Lo cierto es que aunque sí puedes simular tu renta antes de tiempo, hasta el 8 de abril no se podrá acceder al borrador para empezar a confeccionar y presentar los datos del IRPF del último año fiscal y así, ajustar cuentas con la Agencia Tributaria.

Eso sí, para poder obtener el borrador de la declaración de la renta es necesario tener el número de referencia de la declaración anterior. Y aquí es donde surgen los problemas: ¿cómo se puede localizar el número en cuestión?

Para poder acceder al servicio de tramitación de la declaración puedes hacerlo a través de la opción de 'Gestiones destacadas', en la sección 'Servicio de tramitación borrador /declaración' (RENTA WEB). La página pedirá tu DNI; la fecha de validez o de expedición, dependiendo de si el documento es permanente o no; el número de soporte, que la propia web explica en qué parte del DNI se encuentra, y la fecha de nacimiento.

Lo que viene es el proceso para obtener el número de referencia: una vez rellenados todos estos datos, si el sistema detecta que presentaste declaración de la renta para el ejercicio anterior, ya sea en una declaración individual o conjunta, se habilita el campo para facilitar el dato de la casilla 505 de la declaración de la renta de 2023-2024. Este número hay que introducirlo con el número entero, sin signos, y separados los decimales por una coma; cuando esté todo esto cubierto, entonces podrás obtener la referencia, una clave que te servirá para identificarte en el resto de servicios de la Renta.

Con todas las claves y datos necesarios se puede acceder finalmente al servicio, que avisará si hay una sesión previa que quedó sin completar. También existe la opción de realizar una 'Nueva declaración' o incluso 'Modificar declaración presentada'. Es necesario también revisar y comprobar los datos identificativos que podrían haber cambiado, como el de estado civil o información sobre hijos menores de edad.

Siendo el estado civil 'Casado' se puede realizar la declaración de manera individual o con el cónyuge. En caso de elegir la primera, hay que marcar una casilla especial para que la aplicación envíe al contribuyente a la sección correspondiente. Se pueden comparar ambas opciones siempre que se tenga el número de referencia del cónyuge o una Cl@ve Pin para la autorización de acceso.

Borradores y resúmenes

Una vez se aceptan los datos identificativos, la aplicación puede detectar que se deben trasladar datos fiscales adicionales, y dará una serie de instrucciones en las siguientes ventanas para añadirlas. En caso de que no ocurra, se accederá directamente al resumen de resultados.

En el menú de la parte inferior existen las opciones de 'Continuar con la declaración', 'Datos personales', 'Ver datos trasladados' y 'Guardar'. Desde el resumen de declaraciones se puede obtener también una vista previa en PDF, comprobar los datos fiscales y, finalmente, presentar la declaración.

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