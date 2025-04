No, no es (tan) fácil obtener el borrador de la renta sin la casilla 505 de la declaración anterior

Para poder presentar la declaración de la renta, lo más sencillo es recurrir al número de referencia: se trata de un sistema de autenticación que te lleva directamente al borrador para trabajar sobre él. Pero para poder conseguir este número, hace falta conocer exactamente el valor de la casilla 505 de la última declaración, que se corresponde con la base liquidable general sometida a gravamen (no es el resultado de la declaración, cuidado). Este valor se puede consultar si se tiene una copia de la última declaración.

¿Pero qué ocurre cuando no se tiene una copia o, como puede ocurrir, que sea la primera vez que presentas la declaración y que, por lo tanto, no exista una anterior? Es bastante más complicado, si no se cumplen unos requisitos. Desde HelpMyCash recuerdan que sin la casilla 505 no se puede obtener el número de referencia, por lo que para acceder al borrador de la declaración hace falta utilizar otras opciones.

Si estás registrado en el sistema Cl@ve o tienes certificado electrónico o DNI electrónico, lo tienes más sencillo. No tienes más que elegir alguna de estas opciones para poder acceder al borrador. Una vez que dispones de cualquiera de estos métodos de identificación, realizar cualquier trámite de la Administración pública es bastante sencillo. Sin embargo, si no los tienes, no vas a poder presentar la declaración tan rápido.

Porque si no dispones de ninguno de estos métodos, tendrás que optar por registrarte en alguno de estos sistemas o, si no, ponerte en contacto con la Agencia Tributaria para confeccionar la declaración de la renta de manera asistida y presencial. Por norma general, el número de referencia también se solicita cuando se confecciona la declaración por teléfono.

Cómo registrarse en el sistema Cl@ve

Este sistema es el heredero del Sistema Cl@ve PIN. Se trata de un "nuevo sistema de acceso electrónico" a todos los servicios públicos que permite identificarse correctamente en las sedes electrónicas. Este sistema incorpora una novedad, que es la de poder escanear un código QR que evita al usuario la necesidad de incorporar sus datos identificativos en la pantalla de acceso. Si no puede escanear el código QR podrá confirmar la petición de autenticación que le llegará a la app Cl@ve.

Si no tienes certificado electrónico, tendrás que pedir una carta de invitación —se solicita en el proceso, pulsando sobre la opción 'Mediante carta al domicilio fiscal'— o acudir presencialmente a alguna oficina de registro. Si se escoge la opción postal, habrá que rellenar una serie de datos identificativos (DNI, fecha de validez...) y se remitirá al domicilio una carta con un código seguro de verificación (CSV) de 16 caracteres, que dará paso al registro en el sistema. El CSV sólo se puede utilizar durante los 60 días posteriores a su emisión.

Cómo activar el DNI electrónico

Para poder utilizar el DNI electrónico hace falta que esté activado. Y si éste ha sido expedido hace tiempo y nunca se ha activado, puede que esté hasta caducado su certificado digital. Así pues, para activarlo habrá que ir a una comisaría de Policía en la que se expidan este tipo de documentos. Allí tienen máquinas para activarlos: sólo hay que introducir el DNI y utilizar el código de seguridad que te habrán dado en un sobre cuando te sacaste el DNI por última vez. También puedes usar tu huella dactilar.

Si tienes en casa un ordenador y un lector de tarjetas que cumpla con el estándar ISO 7816, también puedes hacerlo en casa: ahora bien, puede que te encuentres con el problema de que esté caducado el certificado. En este caso, tendrás que volver a una comisaría en la que expidan este tipo de documentos para reactivarlo.

Cómo obtener el certificado electrónico

La otra opción es la del certificado digital: esta es la certificación identificativa de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Se trata de un archivo descargable que se instala en el ordenador o en el teléfono móvil y se puede utilizar para realizar prácticamente cualquier trámite público. Tampoco es inmediata su obtención, por eso tendrás que tener algo de paciencia. Existen varias formas de obtenerlo:

De manera presencial - Hay que configurar el software necesario para solicitarlo, solicitarlo online y, una vez realizado esto, se recibe un correo electrónico: esto es lo que hay que mostrar en la oficina de acreditación de identidad (con cita previa) para poder recibir el certificado digital.

- Hay que configurar el necesario para solicitarlo, solicitarlo y, una vez realizado esto, se recibe un correo electrónico: esto es lo que hay que mostrar en la oficina de acreditación de identidad (con cita previa) para poder recibir el certificado digital. Con videoidentificación - Los primeros pasos son los mismos: se instala el software, se solicita por Internet el certificado, pero después de esto se recibe un código QR para escanear y poder continuar el proceso. La videoidentificación será atendida en un plazo de 48 horas (hábiles) y se recibirá un correo informando de la aprobación o rechazo de la solicitud. En caso de aprobarse, ya se podrá descargar el certificado.

- Los primeros pasos son los mismos: se instala el se solicita por Internet el certificado, pero después de esto se recibe un código QR para escanear y poder continuar el proceso. La videoidentificación será atendida en un plazo de 48 horas (hábiles) y se recibirá un correo informando de la aprobación o rechazo de la solicitud. En caso de aprobarse, ya se podrá descargar el certificado. Con DNIe - Ídem: los primeros pasos, igual (instalación de software y solicitud) pero, en este caso, habrá que identificarse con el DNI electrónico. Sin embargo, si ya se dispone del DNIe no es necesario descargarse el certificado para obtener el borrador de la renta.

Ídem: los primeros pasos, igual (instalación de y solicitud) pero, en este caso, habrá que identificarse con el DNI electrónico. Sin embargo, si ya se dispone del DNIe no es necesario descargarse el certificado para obtener el borrador de la renta. Desde el móvil - La obtención del certificado digital desde el móvil es más compleja: implica, en primer lugar, descargarse la app oficial. Después habrá que identificarse —se puede hacer de tres maneras, con videoidentificación (con un coste de 2,99 euros más impuestos), presencial o con DNI electrónico—. Una vez identificado, se puede descargar el certificado desde la aplicación. Aunque igual que con el punto anterior, si alguien ya dispone de DNI electrónico no es necesario descargarse el certificado para este fin.