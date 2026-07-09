Zverev, a tan solo un partido de arrebatarle el número dos a Alcaraz

El tenista alemán está mostrando un alto nivel de tenis últimamente y podría traducir estos éxitos en el puesto número dos del ranking ATP superando al tenista murciano.

Carlos Alcaraz está muy cerca de perder su puesto como número dos en el ranking ATP. Jannik Sinner superó al español tras vencerle en Montecarlo.

Desde ese momento, el italiano lidera la tabla mientras Carlos se mantiene alejado de las pistas recuperándose de la lesión sufrida en Barcelona. En ese tiempo, otro tenista ha aprovechado para recortar ventajas con el murciano.

Se trata de Alexander Zverev. El alemán lleva meses siendo uno de los dominadores del circuito, así lo demostró en París al imponerse en Roland Garros y conquistar su primer 'Grand Slam'. Ahora, Wimbledon se presenta como una gran oportunidad de repetir la hazaña de llevarse un grande y de paso, superar a Alcaraz en el ranking ATP.

Zverev se enfrentará al británico Arthur Fery en las semifinales de Londres. Si 'Sascha' consiguiera colarse en la final, conseguiría automáticamente los puntos necesarios para superar al murciano, independientemente de lo que ocurra en la final.

De ocurrir, el camino de Carlos en el US Open podría verse comprometido, si finalmente participa en el torneo. Como tercer cabeza de serie sus opciones de cruzarse con Sinner aumentarían. Así está la situación en el circuito ATP, finalmente un tercer tenista ha aparecido para plantar cara a Sinner y Alcaraz.

Ha sido el primero en llevarse un 'Grand Slam' tras más de dos años de duopolio y solo queda esperar para ver si Zverev es capaz de colarse en la conversación por mucho más tiempo.

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