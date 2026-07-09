El PP copia el discurso de la patronal para criticar desde el absentismo hasta la subida del salario mínimo

Los detalles El PP hace lo posible para salir del paso y rebajar la polémica de Feijoo y el "cáncer" de las bajas laborales. Ahora, sin dar más información, hablan de imponer un sistema de incentivos para las plantillas que consigan reducir las bajas. Una idea de Feijóo más que parecida a las que defienden desde la CEOE.

El PP trata de reconducir la polémica por la propuesta de su líder, Alberto Núñez Feijóo, de rebajar el sueldo a todo el que falte a trabajar. Ahora hablan, sin dar detalles, de un sistema de incentivos para las plantillas que consigan reducir las bajas. Pero lo cierto es que el discurso de Feijóo es muy parecido al de la CEOE. Además, este mismo jueves, Yolanda Díaz ha dicho que sus declaraciones "le inhabilitan para gobernar".

Las declaraciones de Feijóo sobre el absentismo, en las que aseguró que era "un cáncer" para nuestro país, no han quedado sin respuesta por parte de Yolanda Díaz, pues considera que son de extrema gravedad. Cree que esas palabras convierten a Feijóo en "un radical económico" porque sus afirmaciones "le inhabilitan para gobernar España".

En los últimos meses, el líder del PP ha ido acercándose a la ultraderecha de Vox en muchos sentidos, también en el económico. Pero también, el PP ha hecho suyas las demandas de la patronal.

Mientras que hemos escuchado a Antonio Garamendi, al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, asegurar que las bajas son "un problema para el país", Feijóo ha subido el tono diciendo que es "un cáncer" y que no podemos pagarlo.

Ambos usan el mismo discurso. "El coste, 33.000 millones de euros", dice Garamendi y Feijóo responde: "Porque esto cuesta más de 30.000 millones de euros". Porque el líder de los populares ha llegado a proponer que quien esté de baja cobre menos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para contentar a los empresarios, lo ha respaldado: "Tiene más razón que un santo (...) La fórmula trabajar menos y cobrar más nos va a convertir en un país que va a perder el equilibrio".

Las otras veces que el PP copió a la CEOE

Aunque no es el único ejemplo donde el PP calca el argumento de la CEOE. Esto es lo que dijo Garamendi sobre la reducción de jornada: "Nosotros no estamos diciendo que no se pueda reducir la jornada; lo que estamos diciendo es que hay que reducirla a través de la negociación". Y estas son las palabras usadas por Feijóo: "Hablar de cómo hacer una jornada laboral más flexible, pero no imponerla y mucho menos sin acuerdo".

Feijóo y Garamendi llegan a poner los mismos ejemplos para denunciar a quién afectaría. "A los pequeñitos. Al comercio de proximidad, a los bares y restaurantes pequeños", dice el empresario mientras el político usa los términos "PYMES", "comercio" y "hostelería".

Discurso también calcado con el salario mínimo. "Te invito a cenar, pero pagas tú la cena. El derecho social, pero con el dinero de las empresas". Para rechazarlo, los dos critican que esa subida sea a expensas de los empresarios. Ninguno entiende que se haya subido sin el visto bueno de la patronal.

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