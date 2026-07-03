Rafa Jódar, orgulloso de seguir el camino de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz

El joven tenista ha elogiado a sus referentes y compatriotas, al ser uno de los pocos españoles que continúa con vida en Wimbledon. Este viernes a las 13:30 jugará contra Shintaro Mochizuki.

Rafa Jódar es, actualmente, el mayor exponente del tenis español. El joven tenista ya está en la tercera ronda de Wimbledon, después de batir a Pablo Carreño en cinco mangas en un duelo marcado por la polémica y el espectacular juego del de Leganés.

A su vez, Jódar es uno de los pocos representantes españoles que continúan con vida en el Grand Slam británico, algo de lo que presume tras seguir los pasos de sus ídolos: Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. "Estoy muy agradecido de ser del mismo país que ellos", admitió el tenista español en la rueda de prensa posterior a su encuentro.

"Rafa Nadal ha sido un referente para mí en el tenis desde que era un niño. Solía ver todos sus partidos, todos los Grand Slams, todas las victorias que ganó a lo largo de su carrera", añadió Jódar, elogiando al extenista manacorí. Además de Nadal, Alcaraz también es una inspiración para él.

"Así que sí, es muy inspirador para los jugadores jóvenes de España ver a alguien como Rafa o incluso Carlos Alcaraz jugando tan bien en estas etapas. Esos jugadores son referentes para nosotros", concluyó el joven español, sobre sus referentes.

Este viernes, Jódar vuelve a la hierba de Wimbledon para disputar su tercer encuentro. Esta vez, Shintaro Mochizuki, tenista japonés y número 151 del ranking ATP, será su próximo rival a batir. A las 13:30 hora española se espera que comience el partido.

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